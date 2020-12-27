美豬進台灣與芒果乾的關係

就在平安夜，台北立法院經馬拉松式表決，通過行政院進口美國 萊豬牛等九項行政命令准予備查。這是蔡英文 總統送給美國的一項大禮，卻未必得到台灣 民眾認同。多數地方縣市通過法案，要求豬肉瘦肉精零檢出，在野黨也祭出公投，要在明年8月和民進黨針對萊豬進口政策大對決，意味蔡英文新年度的挑戰將更艱鉅。

蔡英文對立院表決的反應，不是這項政策為民生創造多少福祉，而是強調開放市場，將是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵。開放美豬牛進口是美國對台灣三任總統從未鬆手的要求，馬英九時代開放美牛，當時被蔡英文痛批罔顧民生，但至少還讓台美重啟「貿易既投資架構協議」(TIFA)談判。蔡英文開放萊豬，不過是辦了場「經濟繁榮夥伴對話」，蔡向美喊話要簽台美貿易協議，有美國國會議員呼應，但準總統拜登明擺著短時間內不和他國簽貿易協議，也使蔡英文的玻璃心碎滿地。

台灣民眾不能了解，同樣是美國要求開放美豬進口，中國大陸禁止使用瘦肉精，迫使近六成美國肉品公司改善流程，不再餵豬吃瘦肉精，為何獨獨台灣必須承受這次級肉品的風險？台灣為了開放市場承諾更多美國肉品進口，但顧及台灣食安仿效大陸，和台灣豬一樣拒絕瘦肉精，有何不可？民進黨政府自始至終從未說清楚，為何台灣沒有拒絕自己也禁用的瘦肉精的條件？

其實，最關鍵因素是台灣對美國依賴，當蔡政府執行全面倒向美國政策時，對美國予取予求，完全沒有說不的權利與能力。較麻煩的是，蔡英文開放美豬的示好決策背後，不清楚有多少美國選舉考量的政治交換，因此被台灣在野黨強烈批評「黑箱作業」，如果只是對川普政府押注，如今選舉結果大變，美國政府改弦更張，當初枱面下政治交易還有多少兌現機會，令人懷疑。

蔡英文這步大膽賭注，會不會成民進黨政府聲望重挫的開始，值得觀察。民進黨政治人物找不到有力的政策辯護詞時，除了依樣畫葫蘆照翻蔡英文的開放說外，甚至冒出拒絕萊豬「形成經貿障礙，讓台灣受害而中國得利」的說法，是標準的無法政策論辯時，祭出「芒國乾」與「反中論」，只要「反中」奏效就等於「台灣好」。

事實上，類似政治訴求與論辯邏輯，一直是蔡政府自選舉到連任不變的主調，更是迎合川普反中主旋律的伴奏曲。不同的是，當美國選出拜登，川普老調也開始要重新檢視翻轉，蔡政府跟不跟得上調整的節奏，不無疑問。

許多跡象顯示，美國大選後，許多國際政治步調開始移動，美國防中抗中基調不會變，但像川普、龐培歐式「一切唯中國是問」的戰法，顯然不是拜登政府的作風。同時，當國際重倡多邊主義合作政策，大陸也擺出願意承擔更多國際責任與國際合作姿態，RECP成立了，新亞洲市場形勢開步走，而曾被美國揚棄的CPTPP，突然成為中國、英國等爭相要加入的組織，英國也完成與歐盟貿易協議，避免無協議脫歐亂象，當國際由川普惡整的對抗風潮重回攜手合作時，台灣卻完全無法參與，這將使蔡英文政府壓力倍增，更嘗試向美日讓步，換取可能的參與機會。

正如蔡英文所說，台灣以貿易立國，不可能自外於國際社會。當蔡政府無法也不能調整兩岸政策時，除了對內重祭「芒果乾」的危機感，實在沒有其他路可選擇。可預見的，在新的一年不僅對美開放牛豬進口「解決貿易困難」，對日開放「核食進口」消融台日障礙，進而期待美日相挺，在參與不了大陸主導的RCEP，至少也要有機會在CPTPP分杯羹。只是這些期待，都會因為中共因素而困難重重。

更麻煩的是，當蔡英文一再對美日讓步，受到國內反對聲浪挑戰，讓民進黨執政遭受威脅，當對大陸失策，對外國無方，除了再祭民粹「芒果乾」以鞏固支持者選票，蔡政府實在束手無策。當然，在大陸越霸，台灣越遭排擠時，「芒果乾」訴求永遠能奏效，這是民進黨續命的救生丸，蔡英文不會忘記，只是還能為台灣保存多少元氣，真是天知道。（作者為資深媒體人）