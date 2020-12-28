我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

鼠年露曙光

黃晶萍／聖伯納汀諾

鼠年終於露曙光，疫苗施打已開展，醫務人員優先打，養老院老人一樣，守得雲開見明月，疫苗一出瘟疫散。

疫苗 養老院

上一則

大丈夫不可一日無權

延伸閱讀

疫情下的巧思 義大利建築師操刀 讓疫苗站朵朵花開

疫情下的巧思 義大利建築師操刀 讓疫苗站朵朵花開
港購3藥廠2250萬疫苗 足夠全港人使用

港購3藥廠2250萬疫苗 足夠全港人使用
疫苗當下…南加療養院 好壞消息參半

疫苗當下…南加療養院 好壞消息參半
疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

熱門新聞

川普否決600元紓困 改發2000元可能嗎？

2020-12-24 02:00

中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳

2020-12-23 02:00

喬州之戰左右拜登新政 可能締造新南方

2020-12-27 02:00

變種病毒傳染力高70% 災難預言成真？

2020-12-22 02:00

美國卡脖子 中國科技業今年偏逢連夜雨

2020-12-25 02:00

川普再凸顯選舉人團和總統特赦制過時

2020-12-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？