為往聖繼絕學 為萬世開太平
2020年是北宋五子之一的張載誕辰1000周年(1020年~1077年)，12月16日是逝世紀念日。
值得一提的是，台海兩地前領導人馬英九和溫家寶都曾經不約而同引用過張載著名的《橫渠四句》，為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。 」異口同聲，寓意深遠。
「為天地立心」就是與自然和諧，「為生民立命」就是與人類和諧，都是顯而易見的。那麼，「為往聖繼絕學」就是與歷史和諧，則不被深究了。
其實，「往」就是過去，「聖」就是菁英與聖人，「繼」就是繼承，「絕」就是不可能再重新出現的，「學」就是經驗和教訓了。
英國莎士比亞有句名言：「凡是過去，皆為序章」。過去就是歴史，序章就承先啓後連續完整的和諧歴史篇章。
所以，在2015年紀念世界反法西斯勝利70周年時，曾出現了被全世界所目睹，又被全世界所噤聲的怪事，即美國與日本這一對70年前的不共戴天死敵，70年後卻成了相依為命的盟邦。雙方首腦還相互訪問了曾經置對方於死地的戰場「廣島」和「珍珠港」。
這是怎麽了？就是「與歷史和諧」這一人類不可抗拒的歷史規律的體現呀！
所以對於規律來講，理解的要遵循，不理解的也要遵循，人們就在遵循中去加強理解吧！
21世紀的智慧人類，讓我們在「與自然和諧，與人類和諧的同時，還要與歷史和諧」，珍視歷朝歷代的接力，感恩列祖列宗的傳承，丟掉恩恩怨怨，拋開耿耿於懷，面向未來，為萬世開太平吧！
上一則
加州立法禁逐房客 治絲益棼
下一則
FB留言