2020年是北宋五子之一的張載誕辰1000周年(1020年~1077年)，12月16日是逝世紀念日。

值得一提的是，台海兩地前領導人馬英九 和溫家寶都曾經不約而同引用過張載著名的《橫渠四句》，為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。 」異口同聲，寓意深遠。

「為天地立心」就是與自然和諧，「為生民立命」就是與人類和諧，都是顯而易見的。那麼，「為往聖繼絕學」就是與歷史和諧，則不被深究了。

其實，「往」就是過去，「聖」就是菁英與聖人，「繼」就是繼承，「絕」就是不可能再重新出現的，「學」就是經驗和教訓了。

英國 莎士比亞有句名言：「凡是過去，皆為序章」。過去就是歴史，序章就承先啓後連續完整的和諧歴史篇章。

所以，在2015年紀念世界反法西斯勝利70周年時，曾出現了被全世界所目睹，又被全世界所噤聲的怪事，即美國 與日本這一對70年前的不共戴天死敵，70年後卻成了相依為命的盟邦。雙方首腦還相互訪問了曾經置對方於死地的戰場「廣島」和「珍珠港」。

這是怎麽了？就是「與歷史和諧」這一人類不可抗拒的歷史規律的體現呀！

所以對於規律來講，理解的要遵循，不理解的也要遵循，人們就在遵循中去加強理解吧！

21世紀的智慧人類，讓我們在「與自然和諧，與人類和諧的同時，還要與歷史和諧」，珍視歷朝歷代的接力，感恩列祖列宗的傳承，丟掉恩恩怨怨，拋開耿耿於懷，面向未來，為萬世開太平吧！