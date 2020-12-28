大學教科書中，政治的定義有很多種，老師最推崇的說法是David Easton所言：「政治是某個社會中的權威性價值分配」。"Politics is an Authoritative Allocation of Values for a Society. " 用白話文即是：「當權者可以自己『不要臉』，而能夠強制人民『要臉』。」

簡單例子是：帝王們擁有後宮佳麗三千人，是「美談」。一般庶民百姓若有個婚外情，都可能是犯法的行為。（按：台灣 剛宣布「通姦合法化」）刑不上大夫，有錢有勢者可以三妻四妾。蔡萬才有三妻、王永慶有四夫人…，沒有看到有人譴責他們。

孫中山偽造夏威夷 的出生證明，蔣介石冒充「日本士官學校畢業生」，某女士拿假的英國博士學位證書登記競選總統，都沒人敢多講幾句、繩之以法。川普賴著不肯下台，蔡英文 打著言論自由大旗強關「中天電視台」，是最新例子。

當權者權力衰退，失權失勢，管不住人民，沒法子規範人民行為，被推翻了。成了過街老鼠人人喊打。所以，一旦嘗到權力滋味的人，都想法設法永遠不下台。「大丈夫不可一日無權」，就是這個意思。