大學教科書中,政治的定義有很多種,老師最推崇的說法是David Easton所言:「政治是某個社會中的權威性價值分配」。"Politics is an Authoritative Allocation of Values for a Society. " 用白話文即是:「當權者可以自己『不要臉』,而能夠強制人民『要臉』。」

簡單例子是:帝王們擁有後宮佳麗三千人,是「美談」。一般庶民百姓若有個婚外情,都可能是犯法的行為。(按:台灣 剛宣布「通姦合法化」)刑不上大夫,有錢有勢者可以三妻四妾。蔡萬才有三妻、王永慶有四夫人…,沒有看到有人譴責他們。

孫中山偽造夏威夷 的出生證明,蔣介石冒充「日本士官學校畢業生」,某女士拿假的英國博士學位證書登記競選總統,都沒人敢多講幾句、繩之以法。川普賴著不肯下台,蔡英文 打著言論自由大旗強關「中天電視台」,是最新例子。

當權者權力衰退,失權失勢,管不住人民,沒法子規範人民行為,被推翻了。成了過街老鼠人人喊打。所以,一旦嘗到權力滋味的人,都想法設法永遠不下台。「大丈夫不可一日無權」,就是這個意思。