加州立法禁逐房客 治絲益棼

千年前的李斯寫給秦始皇的「諫逐客書」，破題就說「臣聞吏議逐客，竊以為過矣」。今天我們借用為「民聞吏議禁逐房客，竊以為過矣」。最近加州議會若干議員在不同時間場合要求，在疫情 期間，付不起或不付房租的房客，房東 不能依法驅趕。

我們認為，房客在疫情居家令期間，無法負擔房租值得同情與理解，但加州民選州議員邱信福，以犧牲房東為手段，要求禁逐房客延到2021年底，實不足取。

這些議員固然美其名在疫情期間為房客爭權益，但有配套措施嗎？有幫房東解決免付貸款 嗎？有要求銀行停止計算房東的貸款利息嗎？水電瓦斯有宣布暫不收費嗎？有要求各郡縣暫停徵收房產稅直到房客必須付房租為止嗎 ？如果這些配套都可作為而不做，是不能做嗎？貸款銀行是財團，地方縣府徵稅局是政府部門，都不能委曲。結果是房東看似口袋深，卻是房客跟政府都來分一杯羹。

平白要求房東，九個多月時間不能強制收租還要延到明年底，本來好的房客就不多了，這給了壞房客有政府撐腰，更是理不直而氣壯地不付房租。等疫情過後，再排隊三、五個月等法院處理，這來來回回一年半，房東還挺得住嗎？

政府會安慰你，房客不是豁免交租，只是遲交，所以請房東們一定要挺住。

據洛杉磯時報報導，美國有四分之三的公寓是個人擁有，除了貸款、產業稅，那還有維修、水電等不能停擺，政府及議員這種治絲益棼的作法，只能說是社會主義思想的半調子。

凡處理社會問題影響面要越小越好，在疫情期間失業者，該付房租的由政府提供低利貸款，反正也是我們納稅人的錢。疫情過後，不付貸款者，政府自有公權力對付，沒有理由把這追債責任交給房東。至於本來沒工作的，有沒有疫情對該房客都不影響，房東就依法處理。

如此一來，房東、銀行、縣府徵稅機關，大家都照常作業，只有政府跟房客的債權債務關係。這樣的影響是最小，受傷害的群體也最少，邱信福應该深思這個問题。

再用李斯的思路作為結論，「禁逐房客」是損房東以益房客，使投資人退而不敢西向，裹足不入加州，內自虛而外樹怨於投資人及房東，求止民怨而復景氣，不可得也。