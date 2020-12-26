美大選後 北京下一盤棋怎麼走

美國 下屆總統當選人，經過一番無理取鬧之後，終於塵埃落定；爭吵歸爭吵，接下來的新政府對中國 是好是壞，才是中國人最關心的焦點。

世事變幻，往往皆由人創造而成，國與國關係又何嘗不然？最要緊的是，把握時機方向，未雨綢繆，採取主動 。中國外交部發言人日前曾在記者會上，回答盛傳北京實行「戰狼外交」一語時說：一切污衊中國的話题，完全是捏造、無中生有；既然有人要以此為快，戰狼外交就戰狼外交好了。那又如何？!

從往日被喻為睡獅和東亞病夫的中國，今朝一躍而被稱作戰狼，拿來說說洩憤可以，用以自炫就得仔細考慮了！ 然則中國今後外交路線是勇敢戰狼式，永不示弱？抑或軟骨頭式，低頭退讓？值得深思熟慮。看來上述兩方式都不可取，最好的外交原則，該是權衡輕重利害，放眼未來得失，隨機應變，不卑不亢，達至相贏，方為上策！

40年來中國所以能神速崛起，主因之一是沒有戰爭，故能休養生息，專注經濟。其中過程雖曾屢遭挑釁，但均能淡然以對，避過戰爭陷阱。這是太柔弱了嗎？不！然則是高招嗎？對！是高招！

易經有云，「天下莫柔弱於水，攻堅強者莫之能勝，以其無以易之，弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行」。如今中國能效水行之，以保己需，豈非高招？

美國新總統未來施政方向尚屬未知數，然而今後中國最渴望與美國維持友好、和平共存，中國才有延續發展空間。基於環境須由人改造的原則，以及眼見剛愎自用 ，唯我獨尊者的覆轍，筆者認為：近40年來中國外交政策，不但要繼續 ，且不能只是自固吾牢而已。目前中國雖致力一帶一路，及參加多個國際組織，但那只是厚於政治層面，而薄於取得民間信心，罔顧普世公義民情，未能反省孔子所講：好人之所惡，惡人之所好.。是謂拂人之性，災必逮夫身；仁人無常心，以百姓心為心。賢也斯言！

雖說國有國法，別國不能逾越干涉；然而正如習近平所常提：目前世界人類，命運已屬共同體；凖此，則當一方有難，別方當亦感同身受，而有所反應，乃屬常理；例如香港 部分年輕人，因自幼所受教化所染，堅持民權，為政者霎時硬施新法規於其身，形成言行牴觸，當所難免一旦要求其適應 ，非假以時日，循循善誘不為功；難怪引起外界指摘！

基於習近平主張：處理大是大非的大架構議題，應放棄枝微末節，以成全大局為先。因此愚見認為：應從寛處理香港青年事件著手，開啓善與人同之門，尤其讓美國新政體感受，從而擺脫中美近年悪意糾纏。當機立斷，何必拖延！

目前中國外交路線仍然徘徊在柔硬之間，例如對待澳洲制裁， 殺敵一千，自損八百，非上策！小不忍則亂大謀，饒人不是癡漢，癡漢不會饒人？以和為貴，贏得民心，更能利己所需。竊願思之！