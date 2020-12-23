川普命裡沒有 莫強求

賭場門聯曰：小賭養妻活兒，大賭創業興家。官場商賈也是賭場，政客巨商，敢拚才會贏。今年美國大選，成世界最大賭場。全歐州賭拜登 贏，大大下注拜登，普亭模稜兩可，兩邊通吃。英國最大賭注百萬英鎊，美國現賭注為1：20，早就看到老川凶多吉少。

今年大選勢均力敵，拜登躲在地庫避疫，川普 一天跑四州催票，還是跑在望八之人後面。看看今年各階層選民概況：年收入低於257萬有3800萬人，占23.5%，年收入8萬元的中產人士5000萬人，家庭人口占總人數50%。據悉，投拜登票的大多為知識界、富人、低下階層。投川普票者多為中產階級和白人工農。兩軍人馬相當，票數接近，相持不下。

老川輸了兩局，只剩1月6日最後一戰。法廣資深觀察員認為，川普希望甚微，原因很簡單，兩黨參眾兩院票數看，眾院民主黨 222席，共和黨210席，參院共和黨50席，民主黨1月5日喬治亞州補如果獲兩席，成50：50，幾不可能推翻大選結果。

川普黨內得罪人多，幾位大老不支持川普，投票時將有部分人「叛黨」，老川幾乎輸定了。

短短30天，川普不甘認輸，焦燥難眠。老川鹹魚翻不了生，心知肚明。1月6日，川粉華盛頓示威遊行，向黨內議員施壓，首都不知會演什麼大戲。

川普的最後一個月，應想再演三齣大戲：一是南海打一仗，過過總統的戰爭癮，這可太危險，搞不好會打核戰，老川夠膽嗎？二是先下手為強，宣布戒嚴，抓捕民主黨人，這可犯了政變罪。川普是商人，有大政客的膽嗎？三是拜登入主白宮，發動川粉民兵動亂，分裂美利堅，輸了可回不了佛羅里達山莊了。

20多年前，川普在大西洋購建三座大賭場，當過印度皇宮老闆，在多個大城市建造川普大廈。財富有了，皇帝也當過了，再不斬手指，功不成，則將身敗名裂。好花不常開，四年前的好景會再來嗎？