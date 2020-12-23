為「世姪女」戴琪加油打氣

美國 總統當選人拜登 一波波高官任命出爐。一方面要選賢舉能，另一方面須兼顧族群代表性，煞費心思；一般看來，在廣徵眾議下，人選頗不俗。尤其首席貿易代表(內閣官員)，將任命科班高材出身的華裔 戴琪出任貿易代表，令人相當振奮。

戴琪父母係我輩留美學成後，任職於美國政府高深科研機構的佼佼者。她自幼接受良好教育，名校全A畢業；家居華府近郊深受政府運作薰陶。得藤校法學博士學位後，曾任職法律事務所貿易部門及聯邦法院。後受聘於美國貿易代表署，並出任對華貿易執行首席顧問三年。

2014年被眾議院網羅為籌款委員會貿易顧問；2017年升任首席顧問迄今。可謂資歷完整、經驗豐富，加上能說流利國語，且口碑極佳，得到眾多有份量人士向拜登大力推薦，實是上上之選。

拜登唯才是用固然值得讚揚，但對戴琪卻可能是兩面不討好的職務陷阱。也許有些美國人(例如以後在野可能天天用推特罵人的川普)，會覺得戴琪對中國不夠強硬。中共方面也許會認為這個「本是同根生」的「華僑」對「祖國」不夠意思。

不過既然她在這片天地浸淫已久，熟悉一切內情及人物，對一切事務當可應付裕如；加上她對中美不同風俗文化、社會結構、生活方式和經濟制度而引起貿易順差逆差，會有相當獨特的見解。再加上她以女性特有「剛柔並濟」的功夫，也許可打通一些以前淤塞的瓶頸。

筆者雖不認識戴琪，但站在與其父母係國建會和校友會同儕之誼，忝以「世叔伯」自居為她打氣加油，希望一切順利，將來更上層樓，則不但能大幅改善美中關係，更連帶使我輩也可少受老美的敵視。

在此要順帶一提的是，我等無論從兩岸三地何方，甚至南洋等地來美定居，既然獲准入籍就要遵守誓言，做一個忠誠的美國國民。當然我們在母國成長，多少不免還有剩餘的鄉情，但也只能在文化或風俗習慣上略有依歸，絕不能在犯法的情況下，再「為祖國效勞」。

同樣，假如戴琪有何雙贏的成就，我們固然慶喜；但如無法兩全而不能不為美國利益優先考慮時，也要尊重其「食君之祿、擔君之憂」的立場。我們站在美籍納稅人地位，也應鼓掌認同才是。

另一個觀察，如今亞裔第二代在美國出頭，至少最近為了病毒和政情經常在媒體上得見的包括醫療、法律、政治、科技、商務、新聞等方面的傑出人士，似乎印度裔比華裔還多。不知是否因為他們除了占一副高加索人種臉孔的小便宜，而且英文是家中較通用的母語，使他們在成長中應對及溝通比較流利，因而使他們除了在科技方面更廣泛發展。

我們華裔後代要出人頭地，可能要努力向多種領域進軍，這也許是戴琪首席代表給我們的啟示。