利率持續下調的影響和意涵

全球利率 水準自雷根初任總統時之最高點採取寬鬆貨幣政策，降低利率；待通貨膨脹壓力增加時，即再開始提高利率，展開升息 循環。過去近40年中，每次升息循環的利率高點不僅沒有超過前一波升息循環的高點，甚至約僅升息至上一波高點的三分之二，即因經濟轉趨疲弱使包括美國聯準會在內的各國貨幣政策主管機關不得不再展開降息行動。

由於新冠疫情，聯準會在聯邦資金利率(Fed Fund Rate)升至2%之後，快速地將其調降為0%至0.25%區間，在12月16日的利率決策會議上仍作成維持趨近於零利率水準的決議；事實上，如徳國、瑞士等歐洲國家的公債殖利率早已為負。

為何全球利率水準持續向下調整呢？首先，由於全球人口結構持續老化，但一般人工作生涯並未顯著改變；故為因應退休後的需要，許多人的消費支出減少，儲蓄增加。其次，因缺乏出現帶動大量就業需求的新發明或新投資 ，許多大公司滿手現金，不僅不需要向外募集資金，也使全世界的經濟動能持續弱化。

由於一項資產的價格決定於其在未來能創造的現金流量的現值，利率下調使得一般資產價格上漲；這即是反映在過去30餘年，全球許多國家的房地產與股市持續上漲的主要原因，也形成許多地區貧富差距更加惡化的現象。

同時，一般人消費傾向主要包括兩種作用的結果。首先是所謂的「所得效果」(Income Effect)，即是您平均正常工作所得每多一元，您可能多增加的消費支出；大略而言，一般人平均薪資增加一元，會增加消費支出約0.6元。

其次是所謂「財富效果」(Wealth Effect)，即是您的資產淨值或財富每多一元，可能多增加的消費支出；相對地，一般人財富每增加一元，則僅增加消費支出約0.03至0.05元。因此，貧富差距擴大也使各國整體平均消費傾向降低，弱化其經濟動能，無力支撐較高的利率水準。

如果類比物理振動(Vibration)的概念，上述人口結構老化、缺乏大規模投資機會、與貧富差距惡化等因素，即如同全球經濟體系的摩擦力；振動理論告訴我們，由於摩擦力的影響，其下一波的振幅不會超過前一波的振幅。

因此，若未發生如石油禁運般的供给面震盪(Supply Shock)，只要上述因素持續存在，全球利率水準的循環即可能持續下調。

其次，套用技術分析的經驗，歷次利率上升的幅度則約至前一波升息循環高點的三分之二。