拜登親歷台海危機 會比川普務實

2020年，台海進入相當緊張局面。這當然是因民進黨自蔡英文總統上台以來刻意反中、去中國化的操作結果；但相當部分也是因美國 川普政府有意無意縱容，甚至企圖以台灣 為桿槓，去操作中國政策所致。

川普中國政策的台灣部分荒腔走板，除華府當下整體反中情結外，相當程度上，更涉及川普政府相關人事的更迭。美方有人認為，馬英九執政年代，台海太穩定了，「以致華府沒有人覺得台海會是個嚴重議題；而且會嚴重到讓兩方兵戎相見」。同時，「川普政府現下在位者，沒有一個經歷過1995到1996年3月台海危機」。他們有個戲謔說法是，這些人(川普政府)在台海一旦出事時，「只能跑回牆角落那堆積滿厚厚灰塵堆的檔案中，去找尋過去相關老檔案，來看當年的情景與如何處理」。

以這樣的美國官員結構，再加上華府現行普遍充滿反中政治正確氣氛，使台海問題在川普在亞太安全，甚至整體安全議題上的優先順序一路下滑，這些人普遍認為，台海安全問題不再緊要；直到中共軍機、軍艦開始繞台。

這些沒有相關歷史背景的人，認為可以把台灣當成一個在美國與中共之間擺弄的議題；卻不知其潛在危險性；更不用說，還有一些原本就具反中意識形態立場者。

但拜登 政府可能就不同了；至少，拜登曾親身經歷台海危機處理。拜登自1997年即出任參院外交委員會資深委員(當時民主黨柯林頓總統雖連任成功，然而參院多數黨是共和黨，拜登只能出任資深委員)，協助柯林頓處理1995年李登輝執意訪美，導致中共95／96年台灣軍演後遺症；其中96年7月，美國與中共建立戰略架構後的相關執行。

乃至1998年柯林頓政府亞太助卿陸士達明指，八一七公報中指稱的兩岸「和平解決」即是「和平統一」，更是在美國會作證時的證詞，若要強說拜登不解此事，是不了解美國的決策機制。李登輝在1999年提出「特殊兩國論」導致兩岸幾兵戎相見時，美方的介入更不乏拜登的影子。

所以，拜登了解台海問題嚴重性；處理不好時，可能把美國拖進一場美國不願介入的戰爭。除拜登外，被提名國務卿的布林肯，在1996到1999年美中共因台灣問題進入最嚴重時刻，正在國安會任職，負責亞太事務；另外，傳得揚揚沸沸可能入閣的坎伯，早在1997年時任副助理國防部長時，就因了解台灣問題在亞太地區的嚴重性，刻意把台灣問題與所謂日本周邊事態切割。以兩人過去經驗，不會對台灣問題有不切實際的幻想。

誠然，當前華府政治氣氛，反中共已是必然的政治正確；但這樣的架構，最多只會是雙方平和的競爭態勢；但如接續川普時代玩法，再把台灣議題捲入，形勢可能遠超過當前緊張，進入一種雙方都不願進入的對抗。

相信以拜登與其內閣團隊的經歷，應會找尋出最佳途逕，但在台北的蔡英文政府又會如何？（作者為資深媒體人，轉載自聯合報）