華人公共言論空間 淪為廢墟

近來台灣 中天新聞台被政府關台，引起關於言論自由的討論。因中天老闆蔡衍明大部分商業利益繫於中國大陸，而其電視台新聞報導多次失實和偏袒中國，關台是否損害台灣社會一直引以為傲的言論自由呢？審查其新聞牌照的號稱獨立機構的NCC，是否受當權者政治壓力，審查本身又是否為台灣威權時代的遺留物呢？

現在似乎有理有據的討論已無多少，在台灣甚至華語圈的輿論紛爭，都離不開圍繞要求政治顏色純潔的道德話語，你是染紅或藍的，所以活該被關，對敵國代言人更應該絕不手軟。

從今年美國黑人平權運動BLM，到最近美國總統大選 ，標榜反中反共的華人 極右翼者們，瘋狂喧鬧著要求政治顏色純潔的道德話語。

秉著在學界早已被批判得體無完膚的以西方白人，基督教為中心的現代化輝格史觀，不惜大量宣傳近年茶黨興起以來的美國激進右翼媒體的假新聞資訊，製造出一套敘事，指美國總統候選人拜登及民主黨已被中共收買，其對政治正確和多元文化的追求無疑等同毀掉西方文明的根基，而那些主流「白左」媒體與其同流合污，碰上要求回歸「正常」的人類文明大救星川普，「這是文明與邪惡的決一死戰！」

與華人極右翼者裡，與不少狂熱福音派基督徒一樣，只要既定的善惡二分早已注入為「信念」一般的東西，那麼所有現實裡發生的一切變動，都只能圍繞著它來話語論述。以至於在他們的圈子裡，根本容不下任何基於確切事實的討論，因為善惡一定要分明。

由於近年中美新冷戰逐漸開展，華人輿論圈裡意識形態的拉鋸越發緊張，「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你發表觀點的權利」，這種空間似乎已作古。當年作為統派的李敖幫助威權時代下著名獨派知識分子彭明敏逃亡海外，以致遭受牽連判刑的義舉已難再見。各執一詞的線性且不容異質的意識形態話語膨脹對峙，只會令公共理性交流的輿論空間越發淪為廢墟。