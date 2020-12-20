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拜登接川普爛攤 民眾苦等疫苗

良耀（波士頓）

拜登終於獲得選舉人團確認，當選第46任美國總統。然而拜登總統當選的並不是強盛美國的總統，而是被前任總統川普攪砸的爛攤子，要收拾爛攤子已非易事。再經過卸任總統川普折騰，無理取鬧，更是難上加難，該好好地檢討檢討了。

經過新冠肺炎病毒疫情嚴重傷害(全美國確診逾1741萬人，死亡逾31萬人)，美國更是屋漏遭逢連夜雨，禍不單行，人民想要恢復二次大戰後為全世界第一強國地位，殊非易事。美國人民有雄心壯志和理想重享往日榮耀，是每個美國人民的願望。但不是空口說白話，自欺欺人，希望拜登總統老成持重，穩紮穩打，擇善而從，以川普為前車之鑑，才能事半功倍。

美國240多年來履行民主政治，法律制度成為全世界民主典範。平心而論，民主政治制度是柔性制度，容易被操弄利用，也是最佳愚民政策。今天川粉們明目張膽，無理取鬧，破壞美國的民主典範，令人為美國的民主制度擔憂。

疫情在全美大爆發，經濟損失，全美國失業人數暴增，人人自危，社會哀鴻遍野，川普們死不認輸。從今年3月到現在已十個月多，民眾每天過著恐怖生活，不知何時何處會感染病毒，萬一不幸確診，需要昂貴醫藥費，還怕死亡威脅，連累家人，擔心害怕。雖然疫苗已開始接種，但一般平民百姓要等到明年春夏之間才有機會接種，尚有100多天要等，苦日子煎熬不知還有多久。

川普囂張狂妄，自私野心，造成全美疫情災難。幸好民主典範發輝功能，制止川普的錯誤，還政於民。一個偉大的政治領袖應以世界和平繁榮為優先目標，祝福拜登總統身體健康，能成功任滿，留名美國歷史，成為偉大的總統之一，讓全世界人民休養生息，再造太平盛世。

美國 川普 拜登

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