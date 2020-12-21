川普選舉官司 為最高法院點讚

拒絕敗選、要求複查、川普 不認輸。結果四個搖擺州 複查票數無誤，也無作假現象。之後他要最高法院裁定賓州的拜登選票不合法，但遭九位法官一致反對。

川普仍然不死心，又出了一個新花樣：由德州檢察長發起，聯合16個紅州的檢察長，一起要求最高法院否決拜登在四個搖擺州的勝選；同時得到100多位共和黨眾議員支持，川普謂之「最大的挑戰」！

沒有錯，不服敗選以及阻礙司法公正，在美國是前所未有！川普的「最大挑戰」，是要把四個搖擺州拜登的票數歸他，這個「天方夜譚」的要求也在11日被九位大法官 推翻。

川普任內任命了三位大法官，先前的兩位，有一位對女性有性侵的嫌疑；最近的一位女性大法官川普則是等不及，要在大選前讓她上任。由於這三位大法官皆為共和黨員，造成最高法院裡有六位共和黨法官、三位民主黨法官，共和黨占絕大多數及優勢。

川普提名大法官的目的不外是「互惠」： 我給你恩惠、你有義務報答，不顧大法官候選人的品格資歷，形同買賣！可是他太低估大法官的公正無私、司法獨立、個人的恩怨不在裁決考慮之內！在此我們不需要以捧川或是反川來看這件事情，而是肯定四個搖擺州複查後的選舉公正，九位大法官盡了他們的職責，確定事實的真相！我們給他們點讚。