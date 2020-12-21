試論川普輸了為何不服氣？

第一、新冠肺炎疫情 失控，有不少美國 人認為不是川普 的錯。許多美國人到現仍然反對，使用傳統社會防疫法對付疫情；不願居家隔離、戴口罩、減少群聚。美國人應採「群體免疫」辦法， 研發疫苗根本解決美國疫情蔓延問題。當前成功的美國疫苗是川普催促下發展出來的，大功一件，時機遲了一點。此疫苗應該命名為「川普疫苗」。

第二、四年來川普把美國經濟搞上去了，股票高漲，百業興旺，失業人減少。當前經濟衰退，失業人口增加是疫情造成的。非他失政。

第三、大選中有7400多萬票支持川普，選舉過程確有弊端，他向法院提出58項訴訟案，因12月8日選舉訟案期限，因此幾乎全部訟案被拒於法院之門外，失去辯論機會。只有一件訟案贏了。這種結果無法令人口服心服。

第四、美國面對中國威脅，祇有訴諸於「非常手段」；強打台灣牌，封斷高科技，才有勝算。這樣做下去，川普可以為美國擺平了世紀性的挑戰。

第五、川普在任四年，用極端手段，抬舉以色列，這是創造有利於美國中東形勢的百年基業。剛布了局，還未有成勢。遺憾之至。

第六、川普誓將「美國再次偉大起來」，捨我其誰？ 200多年來，美國總統只有四位未能繼任第二屆就下台的。現在在「不公正」選舉操作下，終止川普連任之路，天絕我也。