戴琪任美貿易代表面面觀

近日網路以訛傳訛，並且廣傳剛獲得拜登提名美國 貿易代表戴琪的家族，與昔日「軍統」負責人戴笠有關，12月14日「世界日報」的「洛城新語」為此闢謠，指出此戴非彼戴，不要硬蹭台裔，把這個張冠李戴的「假新聞」還原事實真相。

戴琪的祖父戴培之，祖籍江蘇阜寧，大陸淪陷後隨政府遷台，曾經擔任過台灣 師大中文系教授。戴琪的父親戴元亨（已於去年病逝），畢業於師大附中實驗8班、台大化學系和耶魯大學；母親李鍾渝，任職美國醫藥教育研究機構主管，在華府及圈內極具影響力。戴琪的父母都是台灣1970年代「來來來，來台大；去去去，去美國」，負笈海外的菁英學子，也反映岀當年台灣社會對追求高等教育和西洋文化的渴望。

和戴琪家族風馬牛不相及的戴笠，是浙江省江山縣保安鄉人，戴笠與妻子毛秀叢育有一子，名戴善武（又名戴藏宜），曾任軍統少將和江山縣「雨農中學」校長，但此人從未足岀鄉里，1951年初解放後的江山縣「人民政府」，在江山縣保安鄉公審槍決了戴善武。

戴琪從小表現非常優秀，哈佛大學法學院畢業後，大部分時間在美國政府機關擔任公職，也在中國 教過書。2007到2014年，戴琪在美國貿易代表署擔任負責中國事務的首席律師，期間曾經處理美國在「世界貿易組織」（WTO）提出與中國爭端的訴訟，戴琪近年加入國會，目前擔任眾議院籌款委員會民主黨首席的貿易顧問。

身為在美華裔的第二代，戴琪對台灣和中國在某種程度上應該是有感情的，但前提是她必須顧好美國本身的利益，她的情況有點類似當年歐巴馬總統任命的駐中國大使駱家輝。

駱家輝是華裔第三代，為了想盡辦法表現對美國的忠誠，他不惜涉及到許多大陸敏感的議題，如人權問題等，因而犯了外交大忌，一般看法是駱到大陸不是理想的任命，主要是他並不完全在搞外交，而是要表達他對美國價值的認同，來制裁中國。投射在戴琪身上，她將來會不會也是為了洗淨她身分和文化的認同，因而出現和駱家輝相同的問題，值得觀察。

到目前為止，戴琪至少宣稱不會提高對中國的關稅，看得出她百般設法在排除中美貿易各方面的障礙，基本上她反對美國以提高關稅，制裁其他國家作為防禦性的手段。

但她也不是那麼容易對付的角色，戴琪依然是傳統民主黨全球主義和自由貿易的思維，這對中國而言，反而可能會增加另外層次貿易談判的難度，因為他們會不惜和你糾纏到底，不像川普一竿到底那麼好對付。

那些扯戴琪家族和戴笠關係的人真的很無聊，他們更應該關心的是拜登上台後，中美貿易未來的發展和可能出現的新問題。