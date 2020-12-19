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研究黑人賠償法 紐森喪盡天良

關山／天普市

加州州長紐森9月30日簽署州議會通過的研議黑人賠償法案(AB3121, Task Force to Study and Develop Reparation Proposals for African Americans)，眾多加州居民都大罵州長無恥、喪盡天良，筆者也義憤填膺。

首先，加州黑人女議員韋伯提出的AB3121，本質上是個搶劫法案，因為加州在1851年併入美國，黑人從沒有一天被作為奴隸在其境內買賣。相反，美國歷史上只有華人在1882年被國會正式通過法案予以歧視，被剝奪了購買財產、經商和受教育的權利。要說賠償當年的迫害行徑，華人才是真正該被賠償的那個族群，因為這是唯一被以國法霸凌的民族。

黑人普遍生活窘迫，大量的孩子由單親媽媽們撫養，但他們從生下來其母親就獲得各種奶粉補貼、住房補貼，幾十年前四口之家一個月的食品券就高達680元，一個月單親媽媽的各項補貼匯總能有數千元，幾倍於我們這些努力工作的移民，怎麼能說他們受歧視、生活貧困呢？一味的指責別人，不是從根本上解決問題的態度。

第二，美國所謂的民主體制有個鮮明的特點，那就是：以強凌弱。特點之一是當某個政黨或利益團體在議會裡票數占優勢時，可對少數人進行壓迫欺辱，如當年的排華法案，就如同打群架，人數多的可以侵占少數人的利益；再一層意思就是以暴力獲利，君不見黑人雖然只占人口13%，但只要他們覺得在某件事吃虧了，那麼就聚眾上街打砸搶燒，而美國的政客為了世界民主燈塔的臉面，就不得不臣服，拿納稅人的血汗錢來擺平，長此以往，黑人們食髓知味，自然是樂此不疲。

第三，有人提出黑人在美國被歧視，筆者萬萬不能苟同。黑人體育明星如麥可喬丹、詹姆斯，影星如丹佐華盛頓，哪個不是年收入幾千萬，早成為億萬富翁，那裡被歧視了？美國前總統甘迺迪曾留下名言：不要問國家能為你做什麼，而是應該問問你為國家做了什麼。請問黑人幾百年來為科學進步做了什麼？他們的突出貢獻，就是幾年一輪的打砸搶燒，讓無辜的商家畢生心血一夕成灰，欲哭無淚。其實美國的黑人非常清楚，只有吸附於白人、華人、西班牙後裔等其他勤奮刻苦的民族身上，他們才能予取予求，白吃白拿。

迄今為止，加州的黑人依法具有被國家機構和大小公司優先錄用的權利；偷盜950元內亦可以從容不被入罪；僅因膚色是黑色即可獲得賠償；黑人學子大學入學錄取時SAT可以比華裔低400分，堂而皇之進入各大名校。總之，作為黑人，他們生下來身不動膀不搖，就可以自動獲得別的民族奮鬥一輩子也得不到的特權與福利，組團打砸免責、洗劫社會，把大都市摧毀成廢墟，請問這合理嗎？這符合自由、平等、人權的美國精神嗎？

綜上所述，美國「黑命貴」運動理念實際上與水泊梁山宋江的手法一致，明明打家劫舍的勾當，卻要為自己立一個冠冕堂皇的旗號。黑人領袖要帶領黑大夥對美國文明社會進行掠奪，同樣也要挑選幾個說得過去的理由。此法一經推出，必然激起其他族裔對黑人貪婪的無比憤恨，只會給黑人民族這個整體留下惡名，讓我們拭目以待。

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