綜觀川普選舉戰略失敗原因

川普 在大選後，透過各種方法鼓動川粉，以選舉作票大舉操作，川粉也在他的指揮棒下到處興訟造勢。我們期待能有說服性的證據，幫我們釐清美國這泱泱大國真有川普所說的作票手法，但據報導，在八個州大小50多個選舉訟案中，都無實據而敗訴。

川普身旁抬轎官員都希望主子連任，多名大律師當然主張興訟，才能賺取巨額律師費，平民川粉卻只是旗手、棋子或搖旗吶喊的工具。但憑著感情發揮及常識推斷，都沒有辦法在法律面前抬頭，因為那不是真相。謠言滿天，卻沒有人敢冒著「偽證罪」的風險挺身而出，所以川粉只能徒呼負負，繼續在街頭發洩。

聯邦大法官 在12月11日駁回以德州 檢察長領銜、18個州控告賓州、喬州、密州及威州， 違反憲法主張的選舉程序正義及第14修正案的平等保護條款。綜觀川普戰略推演失誤連連如下：

1、提名大法官巴瑞特（Amy Barrett）的非必要性：川普與共和黨在大法官席次已穩居多數的5：3，再提名巴瑞特為大法官，在票決時並無實質意義，反而讓海內外看出參議院共和黨在這個議題上黨同伐異，違反程序正義。

2．川普矮化大法官公正性，自毀長城：川普認為如果選舉意外落選，大法官票決非常重要，這種強烈的明示，無論如何要把訴訟案推到大法官面前，大法官可想辦法讓他強渡闗山。這讓大法官崇高的地位面臨挑戰，反而使大法官裹足不前，不願淌這個混水，心有顧忌，即便德州檢察長說的頭頭是道，也進不了聯邦法院大門。

3．畫虎不成，企圖模仿小布希與高爾的選票之爭：在2000年高爾與小布希援引憲法第14修正案，把訴訟推向聯邦最高法院，大法官裁定停止計票，讓小布希取得總統大位，這一決定，讓大法官毀譽參半（細節不表），因此這次大法官也是記取經驗，不涉入政治紛爭，確保大法官超然地位。以法律要件不合，逕行駁回。川普陣營輕估了大法官不論選舉是非的心態。

4．德州領銜訴訟的爭議：各國法律對訴訟的當事人，都有一定的要件規範。果如德州主張的四個州有違反選舉法規一事，應該由受害一方提起訴訟，那是川普或共和黨的代表，為何是德州？憲法同意路見不平、拔刀相助嗎？大法官很輕易的駁回並問「干卿底事？」德州及18州的檢察長都是法律人，不可能不知道Legal Standing的要件，而受違憲損害的當事人川普， 卻不擔綱提訴，這樣的沙盤推演可以理解，是打假球表態成分高於對真相的追求。

5．多名大律師到處興訟的可議：這麼多律師群對川普的獻計，評估過證據可靠性嗎？不會所有的法官都見解一致地駁回川普律師團，一個執政黨到處控告在野黨作票，又提不出證據，很是滑稽。在八個州、50多件訟案，竟無一件可讓法官同意所訴，或讓對方束手。這樣胡亂興訟的亂槍打鳥，法官也不願在沒有實際證據下，被這些大律師利用為選舉翻盤的工具。

從巴瑞特大法官提名的過度操作，選舉爭議的輕率訴訟，整個過程連連的失誤，造成執政的川普把三年來一手好牌，在疫情處理不當， 國際信任危機，及各種言行失當，時至今日已無力回天，有「川兮川兮奈若何」的感嘆。