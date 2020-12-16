「毫無自知之明」…川普曝更多缺陷 4年後如何再選

12月14日，美國各州選舉人團按憲法規定，分別在本州首府聚會，正式投票選出前副總統拜登 和加州參議員賀錦麗為下一任總統、副總統。連任失敗的現任川普 總統，過去數周不斷興風作浪，叫囂選舉不公，説有大規模作弊，「偷去了」他的寶座云云；更派遣律師到各級法院興訟，甚至要求最高法院取消選舉結果，乾脆宣告川普連任。

因此很多人都為民主前途擔心，因恐萬一有法官判斷出現意外差錯，甚至導致選舉人團跑票，將引起天大的憲法危機，可幸均因50多件訟案無一有可信證據而全軍覆沒。而各州選舉人在過去數周內把是非看得很清楚，沒有受其影響而照選民指示，使拜、賀兩人以應有的306對232票正式當選。

距就職典禮還有五周，上任團隊緊鑼密鼓物色高級政務官，預備提交參議院同意。而跛腳總統在這過渡期間角色本應很重要，因為無縫移交是提防敵人乘虛而入的主要措施。但輸不起的川普卻採取完全不合作態度，置國家安危於不顧；甚至當今最危急的新冠狀病毒，還是和過去一樣，完全置之不理，只是明言他要坐享發放疫苗的成果，藉以稱功。

此外，除了拚命打小白球外，川普在人事上利用總統特權，搶先特赦過去四年為掩護他各種不法行為或施政而可能自蹈法網的部屬，包括他的兒女家人，甚至他本人。反過來說，一些他認為對他不夠忠心耿耿的官員，在最後數周卻遭秋後算賬，不得善終。例如反對動用軍隊干涉國政的國防部長艾思博早被去職；選舉後國土安全部網路安全和基礎設施安全局局長因盛讚本次選舉毫無外界干預，和川普的誣告不符，也被炒了魷魚。

至於最後兩年來無處不為川普護航的司法部長巴維理 ，也因公開宣稱該部並無發現任何選舉作弊，並因沒有在選舉前公布拜登次子被司法部調查(藉以有助川普選情)而招致川普大為不滿。在大家都為他的仕途擔憂下，巴維理終於提出辭呈。

不過這也事有蹊蹺：因為照以往慣例，只有川普開除下屬，而下屬絕對沒有機會自動辭職；即使有幾次辭職的情況，也被川普命令提早下台，以示該員是被撤職。但巴維理能逃過噩運，可從他長篇大論的辭函看出來。

普通一般人在不愉快情形下離職，辭呈多半都是簡單一兩句話了之。可是巴維理這封卻長達兩頁，而且幾乎充滿對川普獻媚稱讚感激之詞，明眼人一看就知，這是川普要他如此寫，甚至可能是由白宮幕僚執筆，以換取可以自動辭職而不遭受撤職的待遇。

反過來說，在法律界和官場混了幾乎半世紀的巴維理，當然不好惹，他手中一定也有不少可以陷川普於罪的資料；因此川普也不能不給他自行辭職的罕有「禮遇」。

許多人對川普在人格和道德上缺陷，都有相當多有見地的觀察，但其中少見的一項是「毫無自知之明」。他一向自詡為世界上智商最高的人，卻不知自己無時無地不把弱點和無知無能，向全世界暴露無遺。尤其他在餘下這幾周繼續如此德性，將會為有見地的選民看透。

假如他想四年後捲土重來，這不是一個取勝的策略；而只是歷史上一個「成事不足、敗事有餘」的註腳。