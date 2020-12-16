習近平「疫苗外交」有用嗎？前提是疫苗安全可別出問題

新冠肺炎疫情爆發以來，災情之慘重超乎世人想像，「疫苗 」是這場舉世浩劫的希望所寄，也已成為各國積極研發與搶購的戰略物資。

相較於各國單純的抗疫救災需求，中國 「疫苗戰略」複雜得多，外交與利潤等政經任務恐怕更為重要。藉由疫苗，中共 期待能彌補因防疫備受抨擊的國際形象，證明中國已是生技醫藥研發製造大國。中國高調推動疫苗外交，搶占中低所得國家市場，在擴張國際影響力同時兼顧高額收益，企圖相當明顯。

近期西方大型藥廠紛傳疫苗研發成果，中共當局半年來也和許多國家簽署協定承諾提供疫苗，簽約國不乏與中國長期存在緊張地緣關係者，包括抗議中共進行南海軍備擴張的馬來西亞和菲律賓。

「美國之音」指出，中國在近20個國家展開疫苗試驗，並向「具有戰略價值」的國家承諾將優先提供疫苗，包括菲律賓、印尼、巴西等。

中共也答應向「優先」國家提供疫苗，包括提供支付疫苗的鉅額貸款，「疫苗外交」模式與「一帶一路」債務外交如出一轍。例如墨西哥外交部曾指出，中國外長王毅7月承諾，中國計畫提供10億美元貸款，讓拉丁美洲和加勒比地區國家可率先取得中國疫苗。

中國疫苗國企在巴西、印尼和土耳其建立臨床實驗基地，並在埃及、約旦、秘魯、阿根廷、摩洛哥等十多個國家展開第三期臨床實驗。中共當局表示，疫苗將優先供給湄公河流域東南亞國家，這些國家人民近期因中國在湄公河上游進行大型水壩工程將大規模控制各國水脈，對中共敵意激增。

中國有四款疫苗進入三期臨床實驗，包括科興生物的滅活新冠疫苗CoronaVac，解放軍軍事科學院與中國康希諾生物(CanSino Biologics)合作研發的疫苗，以及國藥集團中國生物(Sinopharm)的兩種疫苗。這些疫苗遲遲未能公布第三期臨床實驗數據，備受國際質疑。

即使未完成第三期臨床實驗，中國卻率先於7月開始對中國疫苗「緊急使用」。10月底，和中國簽約的中東國家阿聯酋和巴林跟進「緊急使用」中國疫苗。然而緊急使用未符合國際「提供臨床實驗數據」與「大規模救災」等條件，引發國際專家批評。

英國「金融時報」10月指出，中國利用疫苗作為外交手段，在亞、非、拉丁美洲多國擴張影響力。例如，外長王毅造訪東南亞承諾協助東盟國家抗疫，包括疫苗合作、啟動抗疫基金、提供抗疫物資、建立核酸檢測實驗室等，但都未詳述如何分攤費用。

國家主席習近平在疫苗外交上可說是領銜上陣，早在6月的一場非洲領導人會議，習近平承諾一旦完成疫苗開發和部署，非洲國家將「優先」受益。隨後，國務院總理李克強8月會見泰國、寮國、柬埔寨和越南等國家官員，緩和各國對中國在湄公河上游水壩工程的批評，應允優先供應各國疫苗，縱使中國量產安全疫苗能力仍相當不確定。

短期看中共疫苗外交似乎有效，7月即傳出菲律賓總統杜特蒂告訴國會議員，他向習近平尋求疫苗協助，只要中國願意供應疫苗，就不會在南海跟中國衝突，然而菲律賓對南海的主張恐不是杜特蒂能決定，實效仍待考驗。杜特蒂說完隔天，中國外交部發言人汪文彬迅即表示中國願意讓菲律賓優先獲得疫苗。

除了未能提供第三期臨床實驗數據，中國十多年來多次嚴重弊端與醫藥亂象影響下，也讓疫苗品質備受質疑。

戰略與國際研究中心全球衛生政策中心主任莫里森(Stephen Morrison)認為，中國疫苗問題在缺乏數據透明度和中國政府「抄近路」做法。疫苗尚未完成第三期臨床實驗，尚未證實有效性和安全性，卻已展開大規模接種。中國醫藥集團9月表示，已在中國接種數十萬人次。從沒有國家會這麼做。

另外，中國2004年到2018年間發生近十件嚴重疫苗弊端，例如長春長生生物公司事件導致數十萬兒童接種問題疫苗，連近期進入第三期臨床實驗的藥廠也曾涉及疫苗醜聞。國際社會對中國疫苗醜聞心有餘悸。

然而，如果北京對疫苗政策主要考量在外交與經濟，對全球中低所得國家擴張影響力，甚至埋下更多債務陷阱，就另當別論了。

據中國國務院國有資產監督管理委員會所屬的中國安信證券(Essence Securities)估計，中國只需搶占中低收入國家15%的疫苗市場(接種率)，疫苗營業額將達187億元人民幣(約28.7億美元)，利潤可達75億元人民幣。在北京積極擴張戰略推進下，利潤總額將遠高於此，前提是中國疫苗安全可別出問題。（節錄自聯合報「鳴人堂」，作者為管顧公司與趨勢論壇創辦人)