台灣屬於「中國」一部分嗎？

美國國務卿龐培歐曾在公開發言中，有「中共 」不等同「中國 」的認知，但這次有關「台灣 一直不是中國一部分」的發言，其中「中國」是否具有等同「中共」的涵義呢？

在歷史、文化、風俗、語言及地理等方面來說，台灣、香港及澳門與大陸一樣，都屬於中國一部分，但台灣、香港及澳門一直不屬於「中共」一部分，是客觀存在事實，所以始有中共在1997年從英國手中接管香港之舉，接著接管澳門，並簽下「中英聯合聲明」的國際協議。而台灣從來未受過中共統治，台灣一直不屬於中共一部分，確是客觀存在事實。

70年來，統治大陸的中共，一直不是由人民當家作主選舉出來的政權，而是由一些家族永遠掌控的黨政權，以黨結構代替國家結構，與中國100年前一個家族等同一個國家一樣。但在維護及鞏固政權鬥爭中，中共必須與「中國」混合等同起來，以致撲朔迷離至雌雄同體，塑造中共就是「中國」的根據，並堅持台灣是「中國」的一部分，大多數沒有邏輯分析能力的中國人幾乎都有此認同，是狸貓可以換太子之況，亦是慣性之所以然。

中共嚴密統治中國大陸70年，由無產階級專政蛻變為資產特權階級專政，具有黑白是非顛倒的矛盾統一功能，並口口聲聲具有黨國不分的「中國」代表性，造成認知的習慣性。

於是，大陸人民在長期洗腦習慣後，又在沒有選擇比較下，只好把「中共」認同為「中國」，甘心被中共騎在頭上駕馭牧管，一直敬畏仰慕那些特權階級太子皇孫，並在潛移默化中形成奴性心態，更有一些人性扭曲的阿Q精神。而海外一些華僑華人，在民族主義愛國情緒驅使下，好像吃了迷幻興奮劑，虛實不辨，頭足分離，在自我矛盾中也把「中共」當成「中國」。

龐培歐這句「台灣一直不是中國一部分」的話，有其伸縮闡釋的政治性，但沒有把「中國」與「中共」作明確分開，事倍功半，效果不夠彰顯，引發爭議。如果龐培歐把話改成「台灣一直不屬於中共一部分」，在華文漢字中涵義就非常清晰明瞭，符合客觀存在事實，亦是70年來台海兩岸的現狀，不是有事半功倍之效嗎？