拜登上台 美中兩岸都回不去了

台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山。（本報資料照片）

最近中美兩方智庫人士，均就美國選後的中美關係走向，分別或共同舉辦系列研討會。中美關係牽動兩岸關係，北京如何因應拜登上任後的兩岸政策，值得吾人高度關注。

毛澤東說：「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。」戰略上，中共 領導人看似胸有成竹，強調只要按自己的議程辦事就好；但在戰術上，中共又無法忽視外在環境變化對其戰略布局造成的影響。明顯的是，一場新冠肺炎疫情加上美國大選，迫使中共當局必須審時度勢，做出戰術性的調整。

首先，中美關係是回不去了。不會回到歐巴馬任內「相互尊重、互利共贏的合作夥伴」，更遑論回到柯林頓時期的「建設性的戰略夥伴關係」。中美過去是以合作定義競爭，現在則是以競爭定義合作。拜登雖為弱勢總統，但不會揚棄「美國優先 」。只是拜登主張多邊主義，故會以「狼群戰術」替代川普的「單打獨鬥」，目標都是遏制「中國崛起」。

其次，兩岸關係也回不去了。不會回到馬政府執政八年的「大交流、大合作、大發展」，甚至回不到陳水扁執政時期的「冷和平」。這是因為兩岸民意對抗升高，兩岸執政當局不相往來。民調顯示，台灣 民眾主張「台獨」的比率，不但超過主張「統一」，而且直逼主張「永遠維持現狀」者。

面對上述中美和兩岸關係的變化，中共將同時進行「圍堵和反圍堵」，以及「分裂和反分裂」的鬥爭。這兩場鬥爭彼此相互牽連，都攸關中共政權的統治權力，也都影響台灣的生存與發展。

在「反圍堵」部分，中共將以經濟作為獎懲工具，對美國的盟國實施「區別對待」。以最近中共與澳洲的衝突為例，澳洲西澳大學教授陳傑指出，中共一方面以「殺一儆百」告誡美國的盟友，如在外交上一直尾隨美國，則中共將採報復措施；另一方面則以「殺雞儆猴」告誡美國本身，即中共並不軟弱，可以通過摧毀美國盟友的經濟，使美國在強化遏制中共的聯盟時有所顧慮。

在「反分裂」部分，中共將持續對台伸出「軟硬兩手」：即經濟示惠、外交施壓和軍事威懾。蔡英文總統強調「不挑釁、不冒進」，固然使兩岸關係在她第一任期內維持相對的和平與穩定，但卻無法因應美國選後台灣內外形勢的急遽變化。至少，台灣無法從中共上述的兩場「鬥爭」中置身事外。

當前兩岸形勢嚴峻，如果「合久必分，分久必合」是兩岸關係的終局發展，則如何建構一個「合則兩利」的模式，應是趨吉避凶之道。澳門大學社會學榮休教授郝志東最近在「中國評論」撰文指出，若兩岸不把對方視為敵人，在雙方基本利益都不受到損害的情況下，或可回歸到「國統綱領」、「九二共識、一中各表」的原則上面來，合作共建一個世界主義的、歐盟式的中華聯邦，即他所說的「邦聯式的聯邦」。

郝教授的說法值得借鏡，所謂「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」台灣安全不能寄希望於他人的善意之上，台灣必須有能力、更要有智慧，解除台海危機的引信。如果對岸選擇「談判代替對抗」，則台灣在拒絕對岸所提「一國兩制」模式的同時，應該自問：自己是否已研擬好對策，以備不時之需？（作者為台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授，轉載自聯合報）