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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

台灣不平靜

黃晶萍／聖伯納汀諾

近來台灣不平靜，戰機夜航忽失蹤，尋獲已機毀人亡，自造潛艦剛開工，出意外一死一傷，台海陷危機重重，兩岸本來就無事，蔡娘娘賣台求榮，為一黨一己之私，將台灣人民玩弄。

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美大選後 北京下一盤棋怎麼走

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