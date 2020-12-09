美大選後 美中台經濟展望

2020年美國大選結果已篤定，拜登 當選下任總統，民主黨保持眾議院多數，共和黨可能仍主導參議院。面對未來四年任期，歸納拜登的可能經濟政策如下。

首先，以經濟核心理念來看，相對川普的「美國第一」、「美國優先 」、「單邊主義」，拜登將主張「恢復美國的世界領導地位」，重視「與各國的經濟協調」，積極「參與國際組織」，促使「美國重返國際多邊主義」。

再就經濟政策來看，特別是氣候變遷與能源政策，不同於川普的退出巴黎氣候協定與鼓勵開採頁岩油氣，拜登將重新加入氣候協定，發展綠能經濟，與擴大基礎建設。

租稅政策上，川普曾主張延伸減稅政策至個人所得稅率，拜登則認為應該提高個人與企業所得稅率，懲罰性地加徵企業海外生產賦稅，給予回流美國企業10%的賦稅抵減。

在美中貿易領域，為了弭平川普貿易戰與科技戰所帶來的高成本與不確定性，拜登將保留部分政策與彈性，迴避彼此貿易衝突，包括持續禁止美國企業供應中國關鍵零組件，也就是說，在重組供應鏈上，可能與川普主張的供應鏈脫鉤相近，降低對中國大陸的倚賴度。

縱然拜登的經濟政策可能與川普大不相同，但可以確定的是，美國的反中立場仍然維持不變，這不是因為共和黨仍占參議院多數所致，而是我們觀察到此次大選中，美國選民不分民主黨或共和黨，對中共的不滿已達前所未有境界。

最後談到台灣 經貿部分，已是全球第三大半導體的台積電，無庸置疑將是台灣經濟的護國神山，隨著台積電宣布在亞利桑納州興建12吋晶圓廠，美國資訊業龍頭谷歌也宣布，將在雲林建造第三座資料中心，蘋果在龍潭斥資數十億興建顯示器廠，而台積電的供應商應用材料、艾斯摩爾也要在南科投資設廠，除了美光加碼后里廠之外，另像微軟、新思科等也將在台灣設立AI研發中心。種種跡象顯示台美之間的高科技交流未來將會有蒸蒸日上的趨勢。

同樣地，台灣半導體在兩岸經貿上也扮演關鍵角色。首先，中國大陸必須仰賴台灣技術來發展本身的半導體產業，以解決類似晶片等關鍵零組件的欠缺與瓶頸；另一方面，台灣的傳統產業也需要大陸的基礎建設市場，並協助進入東南亞地區。

總而言之，台灣與大陸之間需要相互合作才會互蒙其利，這也是兵家所謂的一種左右逢源上上之策。（作者為台灣工業技術研究院前研究員）