威懾中國！2021美國防授權法應能過關

美國 聯邦參眾兩院軍事委員會3日就2021年國防授權法案 (2021 FY NDAA) 的最終版本達成一致。不過，川普 總統推文表示，如果參眾兩院沒有通過一條終止「通訊端正法」第230條款的修正案，他將否決整個法案，為該法案橫生變數。

參議院軍事委員會和眾議院軍事委員會共和黨議員在達成共識後，分別公布15頁和3頁的法案草案摘要。參院軍委會在摘要中指出「太平洋威懾計畫」(Pacific Deterrence Initiative)旨在向中國 和任何潛在對手以及美國盟友發出一個強烈信號，即美國將堅定地捍衛其在該地區的利益。

該摘要特別重申美國對台灣、波羅的海國家、東歐國家、印度、越南和日本等各盟友夥伴的承諾和支持，顯示2021年國防授權法案除了「強台抗中」與支持美國在印太地區的盟友之外，也對覬覦波羅的海國家與東歐國家、主張「西進政策」的俄羅斯提出警告。

該法案顯然以抗中、反中、制中為主要目標。在長達4500頁的草案中，光是中國部分就占了1000多頁。

據眾院軍委會發布的摘要列出「威懾中國的新手段」，包括支持台灣、捍衛香港、太平洋威懾計畫、防範中國工業間諜、要求中國軍工企業透明化、謀求中國從世界銀行援助計畫中「畢業」、保護美國工業供應鏈、保護關鍵研究、保護美軍基地、要求美國在國際金融機構代表尋求中國借貸透明化、避免中國獲取敏感的國防方面的知識產權、技術和數據、要求在聯邦登記冊中公開報告在美國經營的中國軍事公司的情況、禁止向香港警察出口管制國防物品和服務以及管制軍需品等。

在保護美軍基地方面，國會特別要求，對於仍與華為與中興合作或採用中國電訊產品的國家，美國不會派遣美國設備與部隊到那些國家，形同在終止情報合作之外的另一項制裁。

該草案本身與台灣有關的條款包括以下四條：1260表達國會關於「台灣關係法」意見的聲明；1260A關於對台軍售年度簡報；1260B關於美台醫療安全夥伴關係年度報告，以及9724條款關於台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

一般而言，該法案在經過參眾兩院重新進行文字、內容修正後各自表決通過後，會送交給川普簽署生效。但今年情況有點特殊。川普表示，「通訊端正法」第230條提供給大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅，「若允許該法存在，我們的國家永遠不會安全」。

不過，政治是現實與殘酷的。原先在國會答應川普通過一條終止「通訊端正法」第230條款的修正案的政治盟友，眼見川普落選，加上川普常在推文天馬行空，不負責任，何況第230條款行之有年，紛紛決定毀棄承諾，因為他們若再支持川普，不啻陪上自己的政治信譽。

由此觀之，在副總統潘斯、參院多數黨領袖麥康諾與其他國會領袖的勸說下，川普仍可能會簽署該法案，否則明年五角大廈斷炊，他將成為眾矢之的。（作者為大學教授、資深政治評論者，轉載自聯合報）