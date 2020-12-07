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蔡英文反中抗中 換取獨立主權

楊建成／台北

國家成立四要素是領土、人民、政府、主權。依1952年4月在台北簽訂之「中日和約」，日本正式將台澎主權交還給中華民國政府，當年該政府仍然在聯合國中代表「全中國」。日本簽約代表外交首長河田烈，換文議定書中指出；日方承認的中華民國政府以其「現時統治領土，及將來可能統治領土」為其領土範圍。

在主張「一個中國」的國民黨政府下台後，民進黨繼承了「中華民國政府」。如果民進黨政府揚棄「一個中國」政策，把領土限定為台澎金馬，「中華民國在台灣」就擁有完整的「台澎主權」。

蔡政府把「反中抗中」作為獲取台澎主權手段。而中華人民共和國方面強調不承認「一中」，兩岸和平關係難以維持。民進黨認為，祇要堅持「反中抗中」政策，換取台澎主權，讓中華民國在台灣，具備了「領土、人民、政府、主權」獨立國家要件，將來再加上多幾個國家的國際承認，能夠進入國際機構（按：川普計畫成立多個新國際組織），「中華民國在台灣」就真正獨立了。

當前這種政治走向可以解釋，為何蔡政府購入大量軍火，準備在美國幫助下，真的要大打一場「台海戰爭」，跟著以色列建國初期「五日戰爭」歷史規律，奠定獨立建國大業。成為美國在亞太地區最可靠的戰略夥伴。

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