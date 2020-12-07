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從世界日報感恩節的3件喜訊談起

何健行／洛杉磯

日前感恩節 ，打開世界日報 ，眼前為之一亮，看到三條自認為喜訉的好消息。一是香港特首提議，寬赦數千名被捕的未成年示威者。二是習近平電賀白登勝選。三是中國經試驗滿分的新冠疫苗，向世界衞生組織申請上市濟世。

這樣一來，香港血熱少年 ，憑著滿腔豪情和原本教育認知，因而做出的衝動行為，得到諒解；中美互相對峙的僵局，從此打開友善；疫病待救者可以重生，何幸如之！

原本這只是一般性的報導事件，妙就妙在，與世界報在節日前四日刊出筆者呼籲吻合(見11月23日B7版讀者論壇，何健行）雖然可能只是恰巧，不能說是當局聽取提議的結果！然而至少可以說是善與人同吧！但也得賴於世界日報提供這個園地，使到大家能大解心中塊壘，無所顧忌，暢所欲言！

記得中國前總理溫家寶曾說過：他在北京中南海的辦公桌上，每日必要有一份世界日報作參考！憑著相信這句話，使我多年來，一直都在這份報紙的論壇版上塗鴉，鍥而不捨，希望能把自認為善意的意見貢獻出來，但望能對社稷有所裨益！私心以謂：世界日報既然能以無比毅力，為大眾開闢這片論壇，亟需要彼此栽培，壇友不妨把過往的歷史以及未來的希望，都能寫出來共享。

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