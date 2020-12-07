感恩節之磯曲族恩仇啟示錄

有一年感恩節前，我被找去電視台當觀眾。Andy Salas是南加州華裔稠密的San Gabriel Valley原住民聯盟主席、 Kizh族酋長恩尼斯（Chief Ernie Teutimez Salas of Gabrieleno Tribe）之子。這是El Monte、South El Mnte 兩市政府的電視台。

「印地安人在哪裡？」我旁邊全是；還有些拉丁裔。四位白人是常見到的The Friends of the Whittier Narrows Natural Area會員。螢光燈下沙發上坐著來賓Andy、他的表弟Matt Teutimez、一位拉丁裔長髮女郎。主持人Arturo Esparza 說：「談談原住民如何慶祝感恩節。」 El Monte Tonight這集訪談的youtube，其後多年在網路上以「Arturo Esparza The True Meaning of Thanksgiving」都搜得到。另一課題：為什麼這一族人都有墨西哥姓氏？

蓋博族（Gabrieleno Tribe）1994年得到加州政府原住民認證書。Chairman Andrew Salas of Kizh Nation /Gabrieleno Band of Mission Indians說：「目前我們有400多人，多半住在聖蓋博市。」

依網站（http://gabrielenoindians.org），Kizh原意柳枝蓋成的房子，音如keech，像番茄醬ketch-up的讀法。16世紀被歐洲人發現時有7萬多人；被征服後抓進傳教區居住做奴工，改從天主教士San Gabriel之名，稱為Gabrielenos。

Andy說，我們不慶祝感恩節，我們悼祭這個日子。先說明一點，那頓餐會是印地安人宴請新來的歐洲人，是我們傳統的秋季團圓大會，感謝上天讓我們有豐收。

「Kizh族歷經三次屠殺，先是西班牙人，後兩次是墨西哥人所為。最後那次Kizh無論男女老少被趕到現今名為Arryo Seco（意為「乾溪」；在玫瑰碗足球場旁）的峽谷中殺害。幾個少年體格較壯沒死，夜裡殺手離去後爬上陡坡逃回家去但是家人都沒了，善良的墨西哥平民鄰居看著他們長大，冒死相救，開門拉進屋中要他們勿出聲，從此都改用墨西哥的姓名。」Andy說：「我們Kizh族才得存活下來。」

「把我們滅族的是墨西哥人，救我們活下來的也是墨西哥人。應該記恨？還是感激？當初的殺人者都死了。共同生活在這塊土地上，大家如何拋開異見，合作把生活和環境變成更好，才是重要的。」

酋長恩尼斯（Chief Ernie Teutimez Salas）與妻子 Virginia、女兒Nadine 一同，以原住民古禮祈福。主持人訪問那位女歌手，講感恩節本地主要的音樂節目；Andy 和 Matt Teutimez介紹秋季的野菜果實，原住民才獲准在自然保育區、國家森林、公園採摘，其他人面臨重罰。觀眾席上酋長說：「我的腿更痛了。告訴過妳我的稱號 Running Bear（奔跑的熊）早成了 Walking Bear （走路的熊），現在是Barely Walking（簡直不能走）。」

我祈望，這位仁慈幽默的族長兼藥師（Shaman）健康長壽。我感慨，在台灣我的同胞們，是否也有Kizh族的智慧，將過去的怨仇擺開，記取悼念而停止怨恨。像是對慘痛的二二八事件，然而將台灣這小小一個島，建立為強大經濟體，帶來富足安樂，不也是國民黨之功嗎？

誠如Andy所言：「應該記恨？還是感激？當初的殺人者都死了。共同生活在這塊土地上，大家如何拋開異見，合作把生活與環境變成更好，才是重要的。」