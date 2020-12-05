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1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

朝野抗爭

陳安利／亞特蘭大

法案爭論無共識，

議事殿堂全武勢，

杯葛抗告暴力指，

獨立行使職權施，

改革提名屢對峙，

附和私利分贓始，

媒體報導擇色時，

排擠異己除頻視。

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緣生

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