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新冠肆虐 美國溫情處處

薛永康／洛杉磯

「在此感恩節日，股市破紀錄大漲，領取救濟食物的民眾，也破紀錄地大排長龍。」這是MSNBC新聞中的醒目標題。是描述由於在新冠病毒肆虐之際，全美各地民衆失業後面臨的困境。在新冠病毒再次衝擊下，首次申請失業救濟的民衆達7800萬人！

需要救援的民眾，除了無法付房租或房貸、車子貸款外，連三餐可能都有問題！某媒體訪問西維吉尼亞州的居民，得知一位父親一天只吃兩餐，「食物銀行」送來的食物盡可能留給年幼子女吃，此景象令人心酸！

食物銀行(Food Bank)起源於1960年代，亞利桑納的John Van Hengel為發起人，透過全國各地食物銀行團體，發放食物給處於各種災難下飢餓的民眾。食物的來源為商家、農民、個人、慈善團體及美國農業部的捐贈及資助。

在此新冠疫情日趨嚴重的時刻，失業救濟金不足、下一筆的聯邦紓困補助金仍無下落，失業民衆的焦慮可想而知！連最重要的民生問題如食物，都無法解決！好在「食物銀行」及時介入供應食物：領取的民眾開著各式各樣新舊房車、卡車，排滿了二至四條車道長達數哩。民眾在車內耐心等候，義工們則有條不紊地把一盒盒食物送到車上；對於行動不便居家避疫的長者，義工們則親自把食物送到住處。

不敢想像美國是世界上最富有的國家，雖然日前在感恩節前後股票衝上了3萬點，但據報導，七個美國人中有一人吃不飽！即使如此，美國在任何災難時期，「助人為樂」則不落人後！捐款的出錢，義工的出力，在這疫情嚴重的感恩節，食物銀行在全國各地出動，能夠讓饑腸轆轆的民眾與家人飽餐一頓！

好萊塢的笑場Laugh Factory 40年如一日重未間斷，發放感恩節便當及提供娛樂節目給洛杉磯無家可歸的遊民！世界台灣商會捐1000萬個口罩給北美各地抗疫的第一線人員及老弱殘障人士。

其他善心人士及團體的善舉則不勝枚舉！雖然新冠病毒肆虐，在美國仍然是溫情處處！

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