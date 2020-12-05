美商走向中國 川普拜登難反對

「中國 偷我們科技！」這是美國 發動貿易戰理由之一。「經濟學人」今年8月15日報導：「去年，外國公司在中國申告專利被盜而勝訴的案件達89%。」趁貿易戰危機，北京 加速自我改善。

今春，全世界印象是：「中國疫情嚴重，重創成長已減緩的經濟，外國公司紛紛出走。習政權不穩。」可是，中國的美國商會4月所做民調顯示：83%美國公司不計畫離開。6月，香港的美國商會民調顯示，78%美國公司無意離開。

當時，美國大公司增加在中國投資的有Tesla、Exxon Mobil、Costco、Walmart、Popeyes等。中國的美國商會的執行長Alan Beebe說：「中國成功的控制疫情後，領導世界經濟復甦，所以美國公司願意留下來繼續運作。」以上資訊來源是6月11日「德國之聲」的報導。但是Beebe的說法，廣受懷疑。

9月9日CCN報導，今年6月至7月，上海美國商會對340家公司所做民調顯示，92%決定留在中國。

7月15日，北京宣布中國經濟成長由第一季負6.8%翻轉成正3.2%。美國智庫學者史劍道(Derek Scissors)強烈質疑。次日路透經查詢認為，中國第二季成長應為2.5%。同季，美國經濟成長為負31.4%、日本負7.8%、澳洲負7%，皆為有紀錄以來最低成長。

6月，IMF(國際貨幣基金)預估中國今年GDP成長為1%，是全球主要經濟體中唯一成長的。10月，IMF上調中國今年GDP成長為1.9%，而明年中國成長為8.2%，與瑞士銀行預估相同，略高於世界銀行的7.9%。

IMF目前預估美國今年GDP成長為負4.3%，明年為3.1%，皆遠遜於中國經濟展望。看來，未來數年美國公司留駐中國恐難逆轉。

1920年代美國總統柯立芝(Calvin Coolidge)有名言「The business of America is business」(美國做的就是生意)。如果大多數美國公司願留中國，華府要和北京脫鉤就難了。

自1979年後，美國國會再也沒有立法限制企業巨霸。原因之一是他們對兩黨議員都捐款。如果他們走向中國，華府無論哪黨主政，能持續反中嗎？

拜登上台後雖然已宣稱將尋求在控制疫情及對付暖化等議題上與北京合作，但勢必繼承川普許多制中政策，因為民意反中，而且國會共和黨勢力雄厚。可是，對中和緩的長期趨勢很難抗拒。

不只美國製造業留中國，金融界也跟進。長年來，北京限制國外金融公司進入中國完全控股。今年4月，習近平對此開放。美國華爾街巨霸如高盛、Citi、Blackrock、Vanguard等踴躍衝進中國。

金融時報11月2日稱，「中國經濟被打卻超前美國」：中美貿易戰使美國公司市值下降1.7兆美元，相當於標普500成員市值損失6%。世界第二大的中國國債市場提供利息扣掉通膨是正數，目前少有。美國等發展國家的退休金投資自然奔向中國。若硬要脫鉤，恐面臨發不出退休金的窘境！

紐約時報10月21日稱「中國經濟強力反彈」，11月2日稱「專權治理對中國有效」。為後年再連任預建功績，習近平還需要打台灣嗎？（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，轉載自聯合報）