夜長夢多：川普及家族將長期為患

當年水門案鬧了兩年多，尼克森總統辭職下台才告一段落。福特接任總統後，向全國人民致詞的第一句話說：「我們國家的噩夢終於過去了。」同樣，如今許多人希望川普 競選連任失敗後，大家也可鬆一口氣說同樣的話。

但是且慢，如今政壇大不相同。而且我們這位心理狀態和倫理道德觀均與人迥異的下野總統，不但到處打選戰官司，拒絕和新政權合作以利政府無縫轉移；且聽其言和觀其行，可預知透過其家族及7400多萬支持他的選民，加上大批沒有骨氣的共和黨 政客，將繼續陰魂不散，打擊國人對政府的信心，甚至可能延續到我們子孫世代。

我們只要看川普剩下的一個半月任期，不但沒有親自和繼任人至少打個招呼，更遑論領導交接工作，甚至連日趨嚴重的新冠疫情也如以往一樣，完全置之不理，而靜待疫苗出籠他可爭先稱功，把全部時間(除了打小白球外)用來肆意攻擊選舉過程和結果。

雖然各州法院已將他的律師們提出的訴訟以毫無證據而一一駁回，但他們每天在推特和御用媒體還把美國 選舉罵得體無完膚，甚至恐嚇一些忠心職守而拒絕屈服於他的各州政府官員。其實是川普在大幅違反選舉常規，破壞美國人對民主的信心，連克林姆宮的普亭一定自嘆不如。

比這個更危險的是媒體已出現可與袁世凱籌安會「媲美」的假造民意，「要求」川普號召人民「起義」，一筆勾銷選舉結果和明年新總統就職典禮，設立軍事法庭調查選舉弊端等等，一切為要使川普繼續連任，明目張膽要把美國變成不折不扣的香蕉共和國。

據白宮內部消息，即使川普能推翻選舉結果，除了不照例參加新總統就職典禮，還打算那天做一件搶鏡頭的事，就是宣布2024年捲土重來競選。不難想像此後拜登四年任期，他一定經常(甚至天天)用推特對拜登政府唱反調，甚至人身攻擊，繼續使全國上下雞犬不寧，被一籮籮謊言困擾；尤其那些受騙繼續支持他甚至捐錢給他的群眾，也會配合做一些有礙視聽、擾亂社會秩序的勾當。

大家一定奇怪，依憲法應該約束川普的參眾議員，尤其是共和黨人都上哪兒去了？如今尚在控制參議院的共和黨重量級領導，除了兩、三名德高望重者外，其他竟然噤若寒蟬，甚至助紂為虐，一般輿論認為他們只顧保護自己席位，不願得罪川普；其實背後有更深一層的顧慮。

因為川普自五年前開始寄生共和黨以來，憑著他推銷地產的三寸不爛之舌，居然把許多黨員變異成為個人崇拜的川粉；如果黨內真要約束他而搞不好，他可能把他的粉絲帶走，另立門戶。這樣分裂的共和黨和民主黨相較，可能永無翻身之日；這是他們在「玉碎」和「瓦全」之間進退兩難的局面。

看來只要川普在世一日，還要「雪恥」東山復出，美國恐將永無寧日。川普的後人(尤其嘗過白宮西廂滋味的女兒和女婿)似乎有意繼承父志。看他們在大選前後的言行，可能繼續祖傳「不擇手段贏為先」的行事方式。

這樣看，拜登要在四年中儘量走中間路線，防止民主黨繼續左傾。同時美國宗教界應從速培養優秀人才，向包括民主黨人的大眾傳揚傳統信仰和倫理，使全民不分政治傾向，均有相同價值觀，以利合一。

美國是很年輕的國家，但是給二戰及冷戰勝利沖昏頭，遽爾放棄固有精神支柱而奢言沒有基本理論的多樣性和過度包容，致使國家瀕臨分裂；拜登任內應及時懸崖勒馬，重歸天意。