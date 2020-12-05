看胡錫進被指控涉情色醜聞

如果評選今年世界新聞界風雲人物，獨占鰲頭者，非北京 「環球時報」總編胡錫進莫屬。已入花甲之年的胡錫進，雖其貌不揚，卻妙筆生花，時而激揚文字鞭撻西方列國；時而左右開弓叼盤功夫冠絕華夏，贏得不少愛國者喝釆。

胡總名成利就，福兮禍所伏，日前環時副總編段靜濤實名向中紀委舉報老胡「理想信念喪失，嚴重違反黨紀國法，與該報張、高兩女長期保持不正當性關係，並分別育有私生子」。胡錫進作為黨報負責人，輿論戰線知名媒體人，表面勤勤懇懇高喊愛國，私底下驕奢淫逸、腐化墮落。

身在廣州的胡總得悉遭副手舉報，心急如焚，第一時間致電兩女慰問，並於微博發文，指責舉報者精神病，逼宮奪權，欲取而代之。熟識中共 組織程序者，均對胡總編說法表示質疑，除非最高層宮廷政變，從上至下各級人事任命，均由組織部任免，絕無私相授受。

對段靜濤的指控，胡錫進沒有正面回應。網友指出，如果胡總編被誣告，理應將造謠者告上法庭，以誣陷罪將其繩之於法，現代醫學先進，用DNA 作親子鑑定，即真相大白。胡總百般辯白，都是蒼白無力。更有網友認為環時副總敢於捨身實名向中紀委舉報，如非手中握有真憑實據，誣告上司豈不是飛蛾撲火，自取滅亡？文盲都懂的法理，堂堂環時的副總豈是傻瓜？

大陸貪官汙吏，幾乎都是財色兼收，兔子愛吃窩邊草。前不久，鳳凰網前記者揭發老胡在加拿大有私生子，胡總以只有一女在京工作，四兩撥千斤，輕鬆了卻嫌疑。段靜濤舉報後，京城有關部門發出指令，媒體網絡不得炒作醜聞。甚至甩鍋海外，說是敵對勢力攻擊醜化胡總，既然如此嚴重，更應盡快DNA檢驗，早日還胡總編清白。