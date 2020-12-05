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疫情後的科技新商機

張智為（加州Eastvale）

時序進入秋冬，新冠肺炎疫情第二波來襲，但疫苗研發傳來新突破，疫情後科技生活及科技商機，值得政府單位及企業團體重視，下一步商機在哪裡？

第一，「宅經濟」已確認在遠距上班、遠距教學可行，並成為新常態。就算疫情控制，人類社交模式還是會繼續維持部分線上、部分實體，企業可節省辦公室與差旅成本、員工可省下通勤交通時間，但線上會議多數只能下達命令及傳達訊息，無法進行群眾腦力激盪，對此企業對員工的團隊共識營(Team Building Activities)勢必在疫情後，投入相當比例的預算，在固定時間來凝聚向心力及打造成功團隊的方程式。

第二，線上醫療諮詢平台勢必成為新商機。針對小病或需要諮詢的病情，不必親自到醫療機構，以免群眾感染的風險，病患可透過醫師線上諮詢為基礎，進而整合物流藥物配送。

第三，公眾場所將推動非接觸型服務。 AI機器人噴灑消毒水或紫外線消毒公共公共場所，AI機器人點餐、送餐服務。AI機器人觀光導覽、AI機器人醫院送件…等等。

最後，台灣的國家高速網路中心建立TWCC(Taiwan Computing Cloud，台灣AI雲)，是東南亞國家中第一個最快最有效的公有計算雲，除了供給國內使用，更應考慮配合新南向政策，進軍東南亞國家， 帶領台灣科技廠商在東南亞各國幫忙建立超算硬體及軟體平台。

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