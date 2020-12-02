川普黨真是美國的惡夢

川普 如黑道魔頭、地痞流氓的惡霸作風，在美國 史上從所未見。他罪大惡極之處，與李登輝一樣，搞種族歧視與對立分裂。問題在美國如隱藏炸彈，日後將無法解決。

川普的種種欺騙蠻橫作風，怪的是一批批道貌岸然的共和黨大老，卻對他唯命是從，失去起碼的職業道德勇氣。可見社會「上流階層」充斥著虛偽狡詐，美國的未來令人憂心忡忡。

白登 上台用人皆為前朝老臣，沒有令人耳目一新的新面孔。兩黨四年一次的選舉，只爭權奪利，完全沒有培養新人的能力。這點與台灣政治一樣。台灣敗選的人還可升官，到頭來成勝選者的統治者。

白登上台，搞不好有一大群人等著找「川普黨」秋後算帳。川普留下爛攤子，等著白登上台後處理。他可在一旁幸災樂禍，這是什麼民主政治？

在老川退位前，會不會突然採取軍事或經濟的驚世舉動，非要攪個天翻地覆才罷休？川普沒有自知之明，為他太固執地錯認自己，以為自己聰明。其實他是胡作非為的「實習總統」，退出白宮後，仍會陰魂不散的再攪和四年， 説不定再成立個川普黨，2024年再回鍋。

美國社會充斥著假道學派、無恥之徒。他們往往以自己財富來掩人耳目，沽名釣譽。「上流社會」這種人比比皆是，這是為什麼Bernie Sanders受到年輕人及平民歡迎的原因。我對所謂自由民主已不再有信心，人民應該有别的更好的選擇。套句朱高正的話，「民主」政治是高明的騙術。