禍從口出 神州首富馬雲落馬

中國 近日鑼鼓喧天，鞭馬好戲接連開演。馬雲 砲轟中南海，旋即被「一尊」重拳反擊，打趴在地。牆倒眾人推，網路媒體口誅筆伐。

日前大陸流傳一段視頻，馬雲吃了豹子膽，猛烈抨擊政府經濟政策。「政府有正確數據嗎？政府覺得他們比企業更懂經濟，動不動用政府手段做經濟，經濟會越來越糟糕。中國經濟是靠我們這幫杭州師大人撐起來的，不是靠北大清華吹起來的。解決就業 ，不能靠外企，也不能靠國企，而是靠中小企業。」馬雲抨擊王岐山的金融風險論，指責中國的銀行是當鋪，未能幫助中小企業發展。

1999年，教書匠馬雲下海，創立阿里巴巴，十幾個草根在斗室弄不出名堂。後來巴結上官二代，2003年成立網上購物淘寶網，太太子等八個正副國級的官二代成為幕後董事，眾多省部級子女加盟，官商結合，迎合年輕人網上購物潮流，從此財源茂盛達三江。

2015年初，國務院工商局徹查阿里巴巴賣假貨，馬雲後台夠硬，老鼠兇過貓，貓被迫屈膝向老鼠服軟道歉。馬雲一靠眼光和才幹，二靠官商關係，戴上中國首富的桂冠。

兩年前馬雲訪美，受到川普的盛情款待，馬雲吹牛給美國增加百萬個就業，之後成了屁話。馬雲吹噓的創業史，年輕人如痴如醉，外媒卻劣評如潮。

中國社會素有仕農工商之說，官僚秀才瞧不起滿身銅臭的商人。張揚得富可敵國的巨商，幾乎都下場可悲。秦始皇殺了竊國生父呂不韋。朱元璋撬走了沈萬三大半家財，嚇得老沈屁滾尿流。紅頂首富胡雪巖仗著左宗棠撐腰，得罪了權貴盛宣懷李鴻章及背後的老佛爺，最終家財散盡，在悲憤中死去。

中國改革開放40年出現的富商巨賈，絕大部分是官二代和官商勾結的不法商人。這些草根富商得意忘形，有了錢還要權，政協人大的烏紗賺太小，還企圖掌控國家政經方向。江澤民曾嚴厲警告這批人，我可以一夜讓你們傾家蕩產！牟其中、黃光裕、仰融、周正毅、楊斌、徐明、肖建華、賴昌星等進了大牢。

馬雲絕頂聰明受年輕人崇拜，不知天命，忘了屁股不乾淨，退而不休，鋒芒畢露。政府正愁不知如何拿下錢高震主的首富，馬雲的支付寶橫霸大陸，政府擔憂馬雲坐大，金融市場混亂，國有銀行成為二奶。

馬雲吃了槍藥，螞蟻上市之際，叫板中南海，禍從口出，一代首富，被權貴鞭打遍體鱗傷，跪地求饒，黯然落馬，螞蟻熱鍋炒焦，阿里大廈搖搖欲墜，大老闆跟班錢多多在香港鬧市被砍重傷，打狗警告主人。

共產黨的宗旨就是消滅私有制。億萬富翁孫大午等相繼被捕，重慶億萬富翁李懷慶因言論罪重判20年，沒收個人財産。土豪風聲鶴唳，富商巨賈的寒冬來臨了。