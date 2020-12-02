白登要「川規白隨」 或另起爐灶？

聯邦總務署長墨菲日前致函白登 ，通知可啟動新政權交接。川普 說，基於國家利益，你們可以做該做的事。川普沒有口頭聲明敗選，但實際已告訴美國人，他已承認敗選了。

候任總統白登必須盡速撫慰川粉的傷痕，另外，如何銜接川普四年來建立的強勢外交政策，尤其如何恢復幾近斷交邊緣的美中關係。

中國資深外交家傅瑩撰文11月24日在紐約時報發表「中美構建合作競爭關係是可能的」投書。傅瑩以個人名義發文闡述中美重回歐巴馬時代合─競爭關係的必要性和可能性，代表中國政府向白登政府示好，選擇白登團隊啟動政權交接第二天，丟出橄欖枝，政治意涵十分明顯。

看來這只是中國單方面想法，白登團隊是否能超越川普時代的對華政策，從川普外交重心落在圍堵中國的態勢看，白登未來四年騰挪的外交空間有限。從白登競選時對華言論看，對華政策可歸納為短期利好，中長期利空。

短期內，白登可做兩件事。首先，白登競選中多次強調，如果他當選要取消貿易戰。自2018年3月，川普發動貿易戰，中國出口行業受到非常大衝擊。據中國海關統計，2019年中美雙邊貿易額5412億美元，同比下降15%。2020年1至10月，雙邊貿易額4577億美元，同比增長1.9%。顯然中美經濟都在忍著陣痛勉強運行。

尤其川普出台華為等高科技公司芯片禁運制裁，美中企業出現傷敵一千、自傷八百的雙輸局面。如果白登終止貿易戰，無疑對美中經濟是一大利好。

其次，白登將改變川普反移民作為，推動開放式移民政策，可能迅速恢復對中國留學生 的正常簽證，放寬中國留學生畢業後在美工作機會。對美國大學來說，猶如久旱逢甘霖。美國本土高科技公司可增加大量人才儲備。

長期而言，美中三個格局不易改變。一，圍堵中國格局不易改變，歐巴馬時代倡導重返亞洲戰略，川普擴大到印太戰略，就像重重大錨已拋在西太平洋和印度洋。白登縱使想扭轉大局，恐怕力不從心。

二，數位時代全球資源戰略發生重大改變。從中東地區石油大戰，轉向亞洲台灣芯片大戰。台積電五奈米已籌備在美國亞利桑納州落戶，三奈米芯片日前剛在台灣台南科技區舉行動土儀式。台積電芯片代工成為全球首屈一指的芯片大王。

中國目前自主芯片只有中芯國際可生產14奈米。展望未來，中美競爭集中在國防和太空行業，而關鍵看綜合科技實力，芯片是未來科技的「心臟」。誰掌握最新芯片技術，地緣政治就占優勢。國力誰強誰弱，芯片主動權說了算。

三，白登奉行多邊主義，對中國並非好消息。川普奉行美國優先的單邊主義，得罪歐盟及亞洲合作夥伴。對中國至少有機會見縫插針，聯合歐洲部分國家或東南亞部分國家，共同對抗美國。白登改變川普單邊主義為多邊主義，很大機會聯合歐盟或亞洲夥伴組成聯盟，圍堵中國。如果這個局面出現，未來中長期，美中關係不可能走在合作─競爭的路上。

因此，白登對華政策應會秉持先軟後硬、先鬆後緊的戰略，而中國如何運用以柔克剛、以退為進的戰略思維，再次考驗中國領導人智慧。