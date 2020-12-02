美國的務虛vs中國的務實

2020年3月1日，全美國 新冠病毒確診人數累計只有42人。經過八個月，疫情 有增無減。10月開始呈現第三波疫情，各州病毒氾濫，確診人數大幅增加。11月1日確診人數累計高達900萬，死亡人數累計22萬人。11月3日美國第46任總統大選，選舉日那天，單日確診8萬5000人，翌日的單日確診達10萬人。

一周後，選情依然不明，聯邦總務署拒絕認證白登勝選。11月15日，大選結果仍懸而不決，川普宣稱選舉作弊，四處興訟。此時選情、疫情在在令人揪心。11月23日總務署長墨菲(Emily Murphy)終於通知白登準備進行交接，但是川普仍舊拒絕認輸。

在權力交接政情不穩之際，新冠疫情持續高漲，各地醫護設備已近使用極限，全國幾乎處於失控狀態。世界日報11月19日頭版標題：「悲劇里程碑：美新冠死者破25萬」。 11月27日頭版標題：「節後病歿恐翻倍，美最黑暗期」。28日更是：「美確診破1300萬，染疫者恐逾億」。

目前美國新冠病毒死亡人數累計已近30萬，但政客仍在喋喋不休，爭論要不要強制戴口罩。16個共和黨紅州州長發表聲明，表示拒絕在本州實施戴口罩令，同時反對針對商業和民眾聚集規模等設定新限制。戴口罩是最簡單、最起碼，也最有效的自保防疫方法。結果因為意識形態，戴口罩竟然成了自由民主對抗專制獨裁的政治議題，務虛之極，令人無語。

2020年1月23日中國 武漢封城，其時大陸累計確診有830人。到3月1日大陸累計確診人數近8萬， 3月後全國累計確診人數目一直維持在8萬左右，表示疫情基本已全面控制，到4月8日武漢解封，宣告抗疫成功。

隨後經濟活動呈V字形迅速回升。11月10日，中國載人潛水器「奮鬥者號」搭載三名潛航員在西太平洋馬里亞納海溝(Mariana Trench)最深處1萬909米潛航坐底，進行海底地形地貌拍攝，同時利用機械手對海洋生物、海溝底層海水、海底沉積物及岩石進行採樣。

13日「奮鬥者號」與另一深海著陸器「滄海號」一起下潛逾1萬米，實現全球首次萬米洋底直播。十天之後，11月24日凌晨4時半，中國在海南島省文昌航天發射場用長征五號遙五運載火箭發射八噸重「嫦娥五號」探測器，預備在月球呂姆克火山附近著陸，然後採集兩公斤月壤岩石帶回地球。

如果成功，帶回來的月壤樣品將分為兩份，一份置於北京作為科學研究用，一份置於湖南，作為緬懷告慰用。1965年毛澤東寫了「水調歌頭：重上井岡山」一首詞，其中有兩句話：「可上九天攬月，可下五洋捉鱉」。科技創新，五洋九天，正是凝聚國力的務實之舉。

2020年的11月，全球經歷百年未有的大變局。務虛與務實，兩相對照，判然有別。一個國家、一個社會，甚至一個人的前途往往就取決在務虛或務實的一線之差。（作者為新澤西州羅格斯大學教授）