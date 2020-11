賭徒不輸光籌碼 不甘罷休

尊重民意,服從選舉結果,新舊總統禮貌交接,是美國 的民主傳統。川普 在選舉結果出來明顯敗選的情況下,拒不認輸,無中生有製造選舉作弊謊言,企圖煽動支持者推翻選舉結果,法庭一一駁回不實指控。川普又企圖向共和黨占優勢的州議會施壓,由州議會決定選舉人,代替選前兩黨推舉的選舉人(編按,選舉人票須投給該州普選票獲勝的總統候選人,不能自行決定投票意向),明顯違憲破壞美國選舉制度,被密西根州共和黨領袖拒絕。

2016年川普靠煽動僥倖獲選總統,他一上任就策畫下屆競選連任,刻意保留競選團隊,在任四年所作所為,首先是為了有利連任,「川普優先,川普第一」。他疏遠歐洲盟國,損害歐美傳統盟友關係,卻去討好北韓流氓獨裁者,在毫無外交磋商基礎下,貿然遠道飛去越南河內會見金正恩,企圖施展魔力與獨裁者達成廢核交易,以顯示他能耐,為連任加分。不料金正恩不是小孩,根本無意廢核,讓他尷尬半途開溜飛回國,美國頭等大國尊嚴被川普消費,顏面盡失。

華人不少因川普反共而挺川,其實反共是美國兩黨共識,非川普發明的專利。川普反共並未反到根本上,他對中國 發動貿易戰,是想改變美中貿易逆差,增加稅收邀功,為他連任加分。

貿易戰中他最關心習近平多買小麥、大豆、玉米,使他中西部農民支持者得益,鞏固他競選連任地盤,他口口聲聲說習主席是他的好朋友,討好中共多買美國農產品,甚至肉麻說習近平是中國300年來最偉大領袖。但川普貿易戰失敗,四年來美中貿易逆差不降反增,從中國進口貨漲價了,徒增美國消費者負擔,中共無損。

除貿易戰外,川普對中共鎮壓新疆維吾爾族、香港鎮壓民主,少有強硬語氣譴責。即將上任總統的白登,反共理性強硬,今年2月白登曾說,習近平是惡棍(This is a guy who is a thug),白登還說過,一旦上任就會見達賴喇嘛。

今年民主黨新黨綱,去掉了「一中政策」,與不久前國務卿龐培歐提出「台灣不是中國一部分」立場吻合。給人印象是:對中共川普要錢,白登要命。要錢是為了利於他連任。

川普破壞美國民主制度之過,比他反共立功大得多,美國是世界龍頭老大,自由民主堡壘,反共中流砥柱,清除川普惡劣影響,鞏固美國民主制度,為當務之急。美國立得正,反共才能反到根子上。

川普是大西洋城開大賭場的老闆,賭徒心理使他視7000多萬支持者為他手中的籌碼,未來他還要用這些籌碼下注,以他魔術師般的煽動力,可繼續主持電視脫口秀,破壞美國傳統,妄圖繼續影響共和黨,實現他的個人野心。但越愈來愈川粉必將識破他的賭徒作為,民意如流水,被他迷惑一時,不會迷惑一世。共和黨人越來越多識破他,不會繼續被他綁架。賭徒輸光手中的籌碼,徹底破產,才會服輸。