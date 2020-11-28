賭徒不輸光籌碼 不甘罷休

尊重民意，服從選舉結果，新舊總統禮貌交接，是美國 的民主傳統。川普 在選舉結果出來明顯敗選的情況下，拒不認輸，無中生有製造選舉作弊謊言，企圖煽動支持者推翻選舉結果，法庭一一駁回不實指控。川普又企圖向共和黨占優勢的州議會施壓，由州議會決定選舉人，代替選前兩黨推舉的選舉人(編按，選舉人票須投給該州普選票獲勝的總統候選人，不能自行決定投票意向)，明顯違憲破壞美國選舉制度，被密西根州共和黨領袖拒絕。

2016年川普靠煽動僥倖獲選總統，他一上任就策畫下屆競選連任，刻意保留競選團隊，在任四年所作所為，首先是為了有利連任，「川普優先，川普第一」。他疏遠歐洲盟國，損害歐美傳統盟友關係，卻去討好北韓流氓獨裁者，在毫無外交磋商基礎下，貿然遠道飛去越南河內會見金正恩，企圖施展魔力與獨裁者達成廢核交易，以顯示他能耐，為連任加分。不料金正恩不是小孩，根本無意廢核，讓他尷尬半途開溜飛回國，美國頭等大國尊嚴被川普消費，顏面盡失。

華人不少因川普反共而挺川，其實反共是美國兩黨共識，非川普發明的專利。川普反共並未反到根本上，他對中國 發動貿易戰，是想改變美中貿易逆差，增加稅收邀功，為他連任加分。

貿易戰中他最關心習近平多買小麥、大豆、玉米，使他中西部農民支持者得益，鞏固他競選連任地盤，他口口聲聲說習主席是他的好朋友，討好中共多買美國農產品，甚至肉麻說習近平是中國300年來最偉大領袖。但川普貿易戰失敗，四年來美中貿易逆差不降反增，從中國進口貨漲價了，徒增美國消費者負擔，中共無損。

除貿易戰外，川普對中共鎮壓新疆維吾爾族、香港鎮壓民主，少有強硬語氣譴責。即將上任總統的白登，反共理性強硬，今年2月白登曾說，習近平是惡棍(This is a guy who is a thug)，白登還說過，一旦上任就會見達賴喇嘛。

今年民主黨新黨綱，去掉了「一中政策」，與不久前國務卿龐培歐提出「台灣不是中國一部分」立場吻合。給人印象是：對中共川普要錢，白登要命。要錢是為了利於他連任。

川普破壞美國民主制度之過，比他反共立功大得多，美國是世界龍頭老大，自由民主堡壘，反共中流砥柱，清除川普惡劣影響，鞏固美國民主制度，為當務之急。美國立得正，反共才能反到根子上。

川普是大西洋城開大賭場的老闆，賭徒心理使他視7000多萬支持者為他手中的籌碼，未來他還要用這些籌碼下注，以他魔術師般的煽動力，可繼續主持電視脫口秀，破壞美國傳統，妄圖繼續影響共和黨，實現他的個人野心。但越愈來愈川粉必將識破他的賭徒作為，民意如流水，被他迷惑一時，不會迷惑一世。共和黨人越來越多識破他，不會繼續被他綁架。賭徒輸光手中的籌碼，徹底破產，才會服輸。