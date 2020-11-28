美中經貿關係的癥結和檢討

十年前，美國 經濟學界對美中貿易往來的觀點主要認為，由於中國 大陸大量廉價勞動力提供了美國所需的便宜商品，緩和其通貨膨脹壓力，日本 、中國大陸、台灣、南韓諸國又以其貿易順差購買美國國債，降低美國利率水準，減少美國政府的利息負擔與擴大可負擔的國債規模。亦即，美國主流經濟觀點認為美中貿易往來是對雙方都有利。

但是，隨著越來越多美國企業或透過外包，或經由直接投資，將所需的各種產品與服務改由中國提供，不僅顯著擴大兩國之間的貿易逆差，也減少許多美國人就業機會。同時，美中之間的貿易也發生諸如：偷竊智慧財產權、傾銷、國家補貼等日趨嚴重的問題。

此外，由於美國並沒有明顯產業政策與相關工具，除了郵局，沒有其他國營事業；相對地，中國卻存在相對大規模的國有企業，並接受明顯的國家補貼，使兩國之間的貿易條件確實處於不公平的基礎上。

庚子年的疫情意外地突顯美國甚至在諸如口罩等醫療相關器材對境外生產的高度依賴，且當美國警覺對中國的依賴已很大程度地影響到其全球影響力，甚至國家安全時，不僅引發對戰略性物質認知的爭議，也讓美國各階層公職人員對國家產業政策與全球貿易等相關議題，接受再教育；因此，檢討美中貿易已成為不可避免的議題，也是兩黨共識，各種不同的策略將在未來一段相當長期間時常被討論與執行。

雖然美中經濟是否完全或部分脫鉤，被認為是這一波變化的主軸；但本質上，它只是東亞或亞太地區雁行系列或產業供應鏈的調整。從1960年代中期至1980年代中期，東亞地區雁行系列主要是由日本擔任高階產品與精密中間產品的領頭羊角色，而由台灣、南韓、香港、與新加坡之所謂「亞洲四小龍」擔任產品的生產與部分精密中間產品的供應。

到1990年代初期，隨著大批日本與亞洲四小龍諸國的廠商，基於中國大陸似乎用之不竭且素質相當高的人力資源，而前進中國。上述東亞雁行系列增加了中國擔任產品生產製造的角色；隨著時間的推移，中國企業擔任的角色也漸漸往中游精密零組件與上游研發設計移動。

因此，當美國開始檢討美中貿易關係時，絕不會是純然地關稅稅率的調整，將是一系列，包括：對中國國有企業角色之再定義、智慧財產權之保護、半導體產業從製造設備、上游、中游、到下游的生產製造之重新配置 、等相關策略的執行。

同時，美國亦可透過重組供應鏈，改由東協與印度諸國生產製造，增加對上述諸國的影響力，甚至改寫東亞的地緣政治版圖，而各個國家也都必須重新定位自己的角色與價值。