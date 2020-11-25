洋人救華女 國人圍觀太丟人

英國駐重慶候任總領事史雲森勇救溺水女大學生，引起中外媒體熱議。

10月14日，61歲的史雲森在重慶市郊小鎮河邊散步，路人呼救，有人不慎跌下河中，面部朝下。史雲森毫不猶豫跳下冰冷的河中營救，把女生頭托出水面，游向陡峭的河岸，女生恢復了呼吸，圍觀的村民送來熱飲和乾衣服。

女生萬分感激老外的救命之恩，邀請史雲森周末與其家人共進晚餐。網友盛讚史雲森是值得欽佩的英雄。環球網點讚已超百萬，現場不少人圍觀拍照，當時卻沒有人下水援救，不少網友深感震驚。

洋人總領事奮勇救人，在場圍觀者感嘆「這麼大的官，還捨己救人，很值得尊敬」。改革開放40年來，國人向錢看，道德文明直線墜落，神州大地變成冷漠的世界。救死扶傷，仗義相助已成為侈談。

11年前，湖北荊州長江大學三名大學生奮不顧身下水營救兩名中學生，打撈船趕到，「活人不救，只撈屍體。一個一萬二」。三個大學生後來溺亡。如此冷酷，引起國人公憤。民族道德危機，卻沒有引起深刻反思。

某市政府門邊精神文明辦公室的招牌，被人改成「晚上不文明，白天沒精神」。日前大陸流傳一個視頻，一個年輕女子在鬧市被三個壯男圍毆，女人拚命呼救，路過的行人都快步避開，沒人勸解救援。一輛寶馬車撞傷路人倒地，駕車者不是立即救援，而是猛力倒車輾壓，如此殘忍，只因撞死人比重傷賠得少。

年前報載，拾荒老人省吃儉用，資助三個不認識的大學生，臨終前期望三個學子能來見最後一面，等到最後，拾荒老人徹底失望了，人間無情，蒼天感嘆。

醫療費是壓在大陸工農貧苦大眾頭上的大山，以前賣幾隻雞、一頭豬即可了事，現在如開刀重病住院，動輒幾十萬，窮人大多家破人亡。有錢人花天酒地，風花雪月，親朋戚友乞求幫度鬼門關，幾乎是愛莫能助，緣木求魚。

公路出了車禍 ，過往車輛行人，大多是避之唯恐不及。日前重慶女大學生溺水，圍觀者感嘆：「好在今天有這個老外，要不……」。

多年前，香港 開放雜誌老總金鐘說過，文化大革命對中國 傳統文化的破壞，至少要50年才能恢復。鄧小平對中國傳統道德的摧毀，100年也難以回復。先哲倡導的道德文明，離這個沒有信仰的國度，越來越遠了。