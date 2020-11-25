川普瘋一任就退堂 哪會甘心

朝鮮仍在玩核彈，

墨界攔牆未築完；

赤縣專權越九龍，

伊朗廢約鈾翻番。

役遲偉大難為再，

撤退中東不好玩，

選票為何郵白哈，

川瘋一屆哪心甘。

2016年川普 獲得美國 各州總統選舉人票多過喜萊莉‧柯林頓，但全美總選票數少於喜萊莉。因為作為聯邦的美國，是以州選舉人票選出總統，故川普勝選為美國總統，喜萊莉馬上祝賀川普當選。

2020年川普競選連任，白登獲得的州選舉人票與全美總選票，都超過川普，川普為何卻不服輸，還在法律上追究一些州計票有誤，冀望翻盤，如此欠缺雅量，究竟為什麼呢？

川普是生意人，上任之初確實是雄心勃勃，要讓美國再度偉大，連續瘋狂出牌。首先，生意人的本質就是要賺錢。他認為與中國 的進出口生意虧大了，每年入超，給中國賺去3000億美元。這還得了！前些任美國總統，40年來最惠國待遇養肥了中國，並沒有得到所期望的中國民主轉型。他不幹了，馬上增加對中國貨的進口稅，啟動貿易戰。

再者，凡過去簽訂的雙邊與多邊國際條約，已不利美國，統統廢除，改訂新約或停止執行，不論是友邦或敵人，虧本的生意不幹。駐軍被保護的國家，必須增付合值的駐軍花費，無論日本或南韓。

川普大呼美國在外國設廠搬回來，以增加雇用美國人；高築美墨邊界牆，阻擋非法移民闖進來，搶去美國人的工作。上任兩三年，美國失業率降到3%歷史最低點，道瓊指數衝上3萬點。美國再次偉大指日可待。

誰料到禍起東牆，新冠肺炎自武漢來襲，染疫人數猛增，死亡者眾。工廠停工，商鋪歇業，生意一落千丈，許多企業要發補助，海量員工要靠救濟。美國再度偉大成泡影，川普發急動怒了，大罵中國病毒，疫病源頭要追查，不再與好朋友習近平通電話。

川普期望再幹一屆，新冠疫苗問世後，一年以後疫病沒了，即便美國難說再偉大，三年可望經濟復甦提升。許多施政待了結，邊界高牆要築成。千方百計想延任，輕易服輸不甘心。看來多州官司難致勝，重新計票難轉贏。

最後一著只有戰爭能延任，但當今世界無適合的開戰對象。傳說欲對伊朗採取掃除核設施行動，但這種以強凌弱不足以像二戰那樣，危害美國需要延長總統任期來持續戰爭，而被屬下勸阻。再一個戰鬥對象是中國，習近平也防著這一手，在總統交接期至今未祝賀白登當選，怕得罪川普。

誠然，世界大部分國家進入工商民主社會時代，最大利益莫過於把自己國家的產品銷售出去，根本不需要戰爭，哪怕是殘留的意識敵對國家，也只要能做生意就好。尤其核大國之間相互震懾，更不敢輕啓戰端。

因此，川普別無他法能賴在總統位置上不走，美國民主制度已趨完善地步，川普最後仍不得不承認生意難為，壓抑怒氣，承認白登勝選，平和交接。