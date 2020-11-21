美國抗疫不封城 原因在這裡

自新冠病毒年初登陸美國以來，11個月裡，美國已有25萬餘人喪生，近1200萬人檢測出陽性，現在每天確診人數達17萬，隨著冬季來臨，感染和死於新冠人數將增加。面對如此黯淡前景，許多善良的美國人民，包括華人同胞會問：美國為什麼不能像中國 那樣封城 ？答案是：封城或不封城，不是政府一句簡單命令，它體現美國在抗疫過程對生命和自由的深刻考量。

美國和中國是兩個政治制度完全不同的國家。美國是民主、自由、法治、聯邦和州政府分權的國家，而中國是個憲法權力薄弱、中央高度集權的國家，政府命令一旦下達，全體國民必須無條件執行，反對、反抗聲音幾乎沒有。

美國在疫情爆發的高峰期，也採取一些隔離， 但和中國的封城不可同日而語。不封城的根本原因就是為了保護公民自由權，這是上天賜予、至高無上、神聖不可侵犯的權利。在過去將近250年中，自由的觀念越來越鞏固，成為美國立國根基和核心價值。

1776年的美國「獨立宣言」開宗明義提出，我們認為下述真理是不言而喻的：人人生而平等，造物主賦予他們若干不可讓與的權利，其中包括生存權、自由權和追求幸福的權利。這就是美國建國先賢們倡導的天賦人權，即生命、自由和追求幸福的權利來自於上帝，不是政府和總統恩賜，總統無權剝奪這些權利。

1789年通過的美國憲法中，更界定政府和個人的權力。1791年通過10條修正案，包括保護個人的人身、財產、言論、出版、集會、伸冤、持槍等自由，和「獨立宣言」的原則互相呼應。那麼美國的先賢們和歷任總統又如何看重個人自由？

第一任總統喬治·華盛頓說：吸引我參加革命的原因，就是建立民權和宗教自由。這一目標已經實現。我現在最誠懇的希望和禱告，就是美國公民 能夠智慧和良善地使用他們面前的恩賜。

第二任總統約翰·亞當斯指出：必須付出一切代價保護自由。我們擁有自由是因為它是上帝給的。我們的先輩們犧牲了他們的財產和生命為我們贏得的。

第三任總統托馬斯·傑佛遜說：美國政府的責任就是讓它的公民得享自由。第35任總統約翰·甘迺迪說：讓世界每一個對我們抱有良好或敵意的國家知道，為了保障自由的生存和發展，我們願意付出任何代價，承擔任何負擔，戰勝任何挑戰，支持任何朋友和反對任何敵人。

從以上「獨立宣言」 和憲法、歷屆總統對自由的闡述不難看出，在美國實施封城，從而限制人身自由會帶來多大的反抗和反彈。不但總統沒有限制人身自由的權利，州長也沒有，雖然州長對本州的安全和健康負責。政府在法律範圍內所能做的就是尊重個人的自由，「建議」他們居家隔離，減少或停止聚會，而不能下完全禁令。

限制和剝奪人身自由在美國是天大的事。要隔離一個居民樓、一個居民社區、一個區、一個城市、一個州甚至全國， 中國由警察、部隊、街道辦、小區辦、公民自願者組成的人實施監管，這樣的景象是美國人民難以想像的。

所以看似一個簡單的封城或不封城的決定，實則牽扯到很多複雜因素，和一個國家的憲法、法律、權力結搆、權力分工、政府職能和行政能力、民眾的權利、民眾的憲法和法律意識、公民的教育程度、社會文化環境、價值觀念等有關，所以很難照搬外國的做法和經驗，否則會釀成嚴重的後果。

不容諱言，美國的自由、散漫、低效造成的人員傷亡讓世人大跌眼鏡，讓民主、自由的制度蒙羞，也成為專制國家嘲笑西方的笑柄，和他們為獨裁辯護的依據。民主國家為什麼做得如此失敗？難道真是民主、自由本身出了問題，還是有其他方面的原因？在保護自由和生命方面，美國是否付出了太高的代價？它是否可以在保護個人自由和生命之間，找到更好的平衡點？（作者為芝加哥城市學院教授）