白登應展現美國民主價值

美國 多家主流媒體11月7日公布民主黨候選人白登獲得270張選舉人票，當選為第46任美國總統，白登隨後以當選人身分發表全國講話，他感謝選民的信任，呼籲民眾團結；與此同時，川普 在背水一戰，堅稱選舉存在舞弊，要在多個州提起法律訴訟，他要求司法部長介入授權調查大選舞弊。

白登在11月11日組成過渡團隊，宣布他領導的新政府將優先處理新冠病毒、經濟危機、種族衝突和氣候變化，近日輝瑞疫苗研製成功，美國疫情 控制看似有望，白登將推出刺激經濟的新政策，提振美國製造業與科技部門。然而白登與川普交接陷入困局，川普不肯承認敗選，禁止各部門與白登過渡團隊合作，並指示提前編列新財政預算。

川普執政四年，嚴格來說他的政績並不差，尤其在失業率和股市方面屢有亮點，如果不是因為疫情肆虐，他連任應該沒有懸念，但人算不如天算，美國疫情偏偏就在選前關鍵的時刻爆發，川普恐因華爾街崩盤衝擊選情，他開始從隱瞞疫情到最後束手無策，被兩度獲得普立茲新聞獎的記者克里斯多夫（Nicolas Kristof）指為處理疫情荒腔走板，一敗塗地，是越戰結束以來美國政治領袖所犯最嚴重的失誤，疫情發生雖是天意，但錯在人為，這是川普的性格使然，所以說川普是被自己打敗的，疫情只是個照妖鏡。

川普凡事一貫強勢介入，永不服輸，最糟糕的是他沒有道德底線，顯示他對處理疫情的心態有嚴重偏差。他多次駁斥疫情蔓延之說，宣稱疫情會自動消失，今年6、7月，即使美國有數百萬人感染病毒，迫使商家和學校紛紛關閉，但川普毫無顧忌，一再催促趕緊復工復學，川普關心自己的選情，超過民眾的生命安全。

正如他的姪女在選前出書，分析他在人格特質，指川普「以自戀、霸凌和浮誇的人格特質展現，他無法對人們產生憐憫，不願意展現出任何一絲的脆弱，更不願承擔任何責任」，川普處理疫情的胡言亂語，胡作非為，印證他姪女的說法和他對疫情處理的心態，川普真可謂是「德之賊」也。

川普一再用妄想和謊言掩蓋疫情蔓延的事實，陷入反智和反科學主義的泥淖而無以自拔，從現實來看，他才是美國疫情錯誤資訊和錯誤觀念最大的禍源，一場突如其來的世紀疫情，終究讓欺世盜名的川普無所遁形，美國這次總統大選，就是對他最最嚴厲的審判。

據選後民調，美國有八成選民認為，白登已贏得大選，共和黨內也有過半數選民認同。CNN民調顯示，選民中有56%是因討厭川普和反對其政策，而投票給白登。這說明川普想要藉著重新驗票、訴訟企圖翻盤的機會不大，更何況至今川普也拿不出任何有利的證據，證明選舉確有舞弊，美國法律專家普遍認為川普此舉將是徒勞無功。

白登對川普的反制措施沒有怨言，希望經由訴訟和調查程序，證明選舉公正，沒有舞弊，這樣更能坐實他未來總統的位子。面臨全面衰頹的美國，亟待新領導人凝聚民眾團結，恢復國家內外信任、緩和黨爭、消弭社會撕裂對立，共同應對疫情，我相信這都是白登就任後，急於展現出的美國傳統民主價值。