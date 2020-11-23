白登48年的崎嶇總統路

11月7日白登 在德拉瓦州 (Delaware)的威靈頓(Wilmington)發表總統勝選聲明。他以290張選舉人團票，打敗現任川普總統的214票，勝敗雙方普選得票都是歷史最高。

白登在聲明中呼籲全國團結，強調自己是全民的總統，不只是民主黨的總統，他要大家共同對付眼前危機。美國 現有超過千萬人染上新冠病毒。其中25萬人死亡。白登希望很快重振美國經濟，他要帶領美國重回世界舞台，重新領導全球。當晚，白登刻意小跑步上演講台，他容光煥發，雙眼烱烱有神，聲音宏亮，演講也沒看稿，很少說錯話，讓所有支持他的聽眾，放下心中的石頭。

白登在2019年6月，第一次民主黨總統初選辯論時，被當時也是競選人之一的賀錦麗(Kamala Harris)質問，一時有點語塞。在第二次辯論會前，居然要求賀「take it easy」，不要逼人太甚，想不到後來卻延請賀錦麗當副總統候選人。白登發表當選聲明後，也邀請賀和她先生道格(Doug Emhoff)做白登的榮譽家族成員，可見白登的君子風度。

白登1942年11月20日生在賓州的克南斯頓(Cranston)，家境平凡。1966年和那杭特(Neilia Hunter)結婚。1968年他從雪城(Syracuse)大學法學院畢業，旋即在德拉瓦州當律師。1972年11月，年僅30歲的白登竟然選上德拉瓦州聯邦參議員，意氣風發之際，居然誇下海口，將來要競選總統。

想不到一個月後一場大車禍，造成他太太和女兒死亡，兩個兒子波(Beau)及杭特(Hunter)也受傷。白登悲痛欲絕，毅然擔起單身父親的責任，為照顧他兩個孩子，他常常在華盛頓及德拉瓦州之間來往奔波。1977年，白登和吉利(Jill Jacobs)結婚，開啓生命第二春。

大兒子波非常成器，長大後考上律師，並選上德拉瓦州檢察長(Attorney General)，想不到後來得腦癌，死於2015年，年僅46歲。白登白髮人送黑髮人，情何以堪。

白登曾經兩次競選總統。第一次是1988年，但是被發現他的講稿抄襲英國當時工黨黨魁Neil Kinnock，因而被迫退選。2008年東山再起，但被歐巴馬打敗，卻被聘為副總統，直到2016年，川普上台為止。

白登再接再厲，2020年三度競選總統，先擊敗群雄，代表民主黨爭取大位；11月3日又打敗川普總統，成為美國第46位總統。他將於2021年1月20日入主白宮，屆時他將79歲。他在而立之年的誓言，終於在48年後實現。真是皇天不負苦心人。

然而，川普及其團隊仍拒絕認輸，遑論政權移轉，甚且還期待12月的大驚奇(December Surprise)或翻盤。看來，美國這場民主惡夢不知要何時才能醒過來。白登的白宮之路，居然如此坎坷遙遠，也是他意料之外。