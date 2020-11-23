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訴衷情(思鄉)
黃斌╱羅蘭岡
2020-11-23 03:00
黃花悄悄報深秋，體倦強登樓。
眺望極北浮雲，感慨湧心頭。
遭劫難，歷滄桑，志未酬。
知心好友，酌酒論今，醉解鄉愁。
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聽任川普毀美民主 共和黨將自食惡果
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