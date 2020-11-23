中共不等於中國 美國大選感言

雖然我愛好自由民主，也擁有美國籍，在拿到美國公民 證當天，即登記加入共和黨。我感到很愕然的是，老布希總統1992年競選連任時，他的前任雷根總統特別為他向共和黨籍公民催票，我也收到信函，證明美國政府作業系統不分族裔，人人平等。

我對歷來總統大選開票並不特別關注，但今年例外，開票日起連續幾天不分晝夜，觀看各州更新計票結果。

因為我看到至少有兩個地區：台灣執政的民進黨 ，和另一個國家(國名不提也罷)，部份群眾以「反共」為幌子，各懷鬼胎，盲目吹捧川普 ，以為川普當選，中共政權便會瓦解，借用一句閩南語：「呷卡拜」，即廣東人說：「想穿你個肺啦！」激發了我對這次選舉的關注。

其實這兩個地區和川普是真正的「反共」團體或個人嗎？答案是：人云亦云，反個鬼！在此我揭開其虛偽嘴臉：

1.1949-1950國共內戰末期，如果國民政府不撤退來台，台灣省也會像其他大陸地區省市鄉鎮一樣淪入「共匪」魔掌。淪陷後一段時期共黨的作為確實如一般土匪，後來的南越又何嘗不是。幸賴先總統蔣公領導全台軍民同胞一面與之對抗，一面建設反共堡壘，堅持反共第一、愛國第一的立場，漢賊不兩立，在先總統蔣公的勵精圖治下，人民豐衣足食、安和樂利，奠定了日後穩固基礎，如此一代英明領袖，中華民國政府和人民應世代永懷恩德才對，可今日的民進黨上下不但不會感念蔣公德澤，反而放縱畜生毀銅像、漆陵寢，逐步「去中化」。對那些惹爭議的過氣政客、貪污犯，只要強調本身「親綠」，什麼作奸犯科、偷搶拐騙也可大事化小，小事化無，若是藉「自由民主」之名而掘祖墳者更享盡榮華富貴！由此可見，台獨民進黨不是反共，而是反民族。

如果民進黨以正統的中華民國自居，奉行國父遺教，理直氣壯的以三民主義統一中國為國策，莫說我個人，眾多的炎黃子孫都會絕對支持，因為中共不等於中國。但台獨民進黨的惡行，大家有目共睹。

2.另一個國家的人民真是「奇葩」，本身就是共產國家，卻「舉著紅旗反紅旗」，想利用川普來打壓中共，完全忘記了他們的「國父」說什麼「情誼深厚」、「同志兄弟」的話，他們以前痛恨「美賊寇」，把正義的美國人視為豺狼，記得有一首歌的越南文歌詞裡面就這樣說：

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.Nhưng mai đây giặc chạy rồi.Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

現在卻寄望這個「豺狼」來消滅「同志兄弟之邦」，行得通嗎？他們要反共，為何不從其國家先著手？作為美國公民，我不希望政府將我們的納稅錢，花費在無謂的外國事務上。