佳節居家避疫為要 感恩未染疫

隨著冬天的來臨，在氣溫下降後的室內活動、民眾接觸及家人聚集較多，對於仍未被控制的新冠病毒散布雪上加霜，目前美國 的確診病例及死亡人數已破紀錄。

即使醫療防疫專家不停地勸說戴上口罩及保持距離，有些州政府仍然讓州民自己決定，無視此病毒的嚴重殺傷力，加上佳節即將來臨，家人親友團聚、搭乘公共交通工具皆為傳播病毒的媒介，疫情 將不可收拾！

感恩節為美國最重要的節日，這個年度閤家歡慶的日子即將來臨，也是全年交通最擁擠的時段，過去各地機場擠爆、公路如停車場，餐廳一位難求！然而，我們不應該期望這個歡欣的景象今年再度出現，尤其在疫情持續蔓延失控的時段！

美國在今年感恩節前，新冠死亡人數超越25萬。目前確診病例已達1100萬，為全球之冠；但仍有民眾認為這是流感 而不予理會！殊不知美國流感平均一年死亡約3萬5000人，但已有疫苗可以預防，而新冠病毒死亡人數已達七倍！可怕的是，病毒可以存在人體中而無症狀，傳染性又極強。據醫療專家說，流感死亡率為0.1%，新冠病毒為5.2%，65歲以上則高達10.4%，有宿疾如高血壓、糖尿病者死亡風險更高！

一年一度的感恩節及聖誕節的家庭聚會人人嚮往，但未經檢驗、無病徵的帶菌者、久未歸家的家人，很可能會傳染給父母、長者及有宿疾的家人！尤其上飛機、乘巴士、搭火車等公共交通工具時被感染而不自知，回家後貽害無窮！

佳節在嚴重疫情時仍可慶祝，但要萬分謹慎，不邀請也不參加親友聚會、久違的親人也需事先隔離14天、居家聚會也應限人數，最好只有住在一起的親人！今年的感恩節是應該感恩自己及家人，沒有染上病毒，能夠共度一個不後悔、無後遺症，而且安全及歡欣的時光！