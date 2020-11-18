龐培歐臨去秋波 蔡政府欲迎還拒

美國國務卿龐培歐 接受電台專訪，突然冒出「把話說清楚很重要，台灣 從來就不是中國的一部分」。他強調，雷根政府制定對台政策時就已承認此事，美國已堅守50年，兩黨都依循，也是跨黨派的事實。

龐培歐這席話挑戰美國50年來對兩岸政策戰略模糊的傳統，北京外交部、國台辦批龐培歐顛倒黑白，破壞中美關係，損害兩岸和平。台灣總統府則表示，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實。龐培歐談話符合獨派期待，蔡英文政府卻不敢敲鑼打鼓歡迎和鼓吹，正因打破美中台均衡關係的暴衝發言，極可能讓台海局勢更嚴竣，即將交棒的川普 政府的「善意」，對蔡英文反而是麻煩的燙手山芋，既不敢接也不能接。

選戰後期，川普為高舉抗中大旗，猛推對台軍售。川普和龐培歐打台灣牌，讓「台派」對川普產生移情作用。國際民調發現，台灣在亞洲國家中民眾挺川普比例最高。結果川普選舉失利，蔡政府屢遭質疑「押錯邊」，承諾開放萊豬進口被批以犠牲國民健康向川普示好，川普敗選使蔡政府頓時進退維谷。

對美國玩台灣牌，大陸的回應是打破台海中線默契。中共軍機天天在台灣西南海域巡航，讓台灣空軍高度緊張，台海呈現50年來最嚴峻局勢。選前美國防部長艾斯博與北京防長電話會議同意控制情勢，但選後艾思博遭川普拔官，川普還採取連串強硬抗中政策，制裁香港官員、制裁陸企、與台灣舉行經濟對話。龐培歐談話並非臨時起意，而是反映川普政府要藉掌權最後光景，夯實「川普主義」的影響力，讓白登政府難以輕易改變。

川普政府選舉不認輸，硬推抗中政策，有些「破罐破摔」意味，反正打亂的盤局讓下任政府收拾。美國外交系統很清楚，雷根政府對台六項保證，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，但「認知」中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。

「認知」的表示，是亞太助卿史達偉在國會作證「美國對台法律地位不持立場」的依據，龐培歐刻意無視「認知」，硬炒台灣議題，只會逼北京樹立戒備高牆，進而和未來白登政府重建關係時，對台灣問題提前索價，龐培歐談話不會有利台灣打開國際空間，反而更陷危局。

龐培歐早就公開表示，有意問挑戰2024年總統大位。儘管龐培歐再兩個月就下台，兩岸也不會輕忽龐談話背後美國對華政策可能走向。白登政府理解台灣關係法背後的法理脈絡，不至輕易挑戰北京紅線，但也不會坐視北京意圖改變台海現況的作為。台海中線默契被打破，兩岸現況已難以回頭，如何重建台海周邊區域穩定，白登政府還有許多工作要做。

川普和龐培歐在交權兩個月內，不會謹守看守政府形態，而會用盡機會為選後未來政局舖陳，兩岸如能不驚不懼，靜觀其變是較穩妥做法，畢竟未來白登政府收拾亂局，恢復美國國際角色，必然須和既競爭又聯合的中國合作。台灣會成棋子或籌碼，蔡英文政府當下是臨淵履薄，不致輕舉妄動。

對蔡英文來說，當前難關不僅是美中台關係調整，更要對東協十國和大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)簽署壓力提出對策。兩岸關係如無法突圍，美台關係又難以在國際組織裡扮演角色，台灣在區域關係邊緣化挑戰嚴峻，打不開死結，光靠美國政客的口惠找不到出路，蔡英文政府心中有數，只是啞巴吃黃連，有苦難言。（作者為資深媒體人）