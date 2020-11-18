兩種疫苗的可信度和問題

11月9日，大選後六天，美國輝瑞(Pfizer)製藥廠宣布與德國BioNTech生技公司合作開發新冠疫苗取得90%有效成果，預期本月稍後申請聯邦食藥局(FDA)的緊急使用許可。如獲批准，預計年底或明年初大量供應；希望短時間內使多數民眾獲得接種，生活、經濟可漸恢復正常，頗振奮人心。

但後面還有許多枝節和未知數。首先，它能使免疫功能維持多久，似尚無定論。同時要把3億苗劑和注射器送到全國各地，分配的優先次序，都是複雜而充滿醫學倫理的陷阱。尤其這種疫苗要保持在華氏零下90度超低溫 運送和儲藏；還分兩次相隔21天接種。集複雜、高難度和巨量於一身的作業，將是空前挑戰。

過去半年，川普 無處不和專家們唱反調，因此引起一般人對病毒疫苗研發充滿懷疑，疫苗是否受了川普的壓力未臻完善就匆匆上市。雖然輝瑞團隊並非川普的「神速行動」(Operation Warp Speed)的一員，沒有收取政府資助，但疑問令人失去信心。

據抽樣調查，只有不到一半民眾願意馬上接受注射，其他暫時採觀望態度或乾脆不接種，尤其怕有副作用。更複雜的是川普至今不肯承認選舉失敗，拒絕和白登團隊合作，尤其他責怪輝瑞故意不在選舉前公布，是有意不幫忙而使他敗選，非常不爽。

到底是否事實，只有該公司最高決策階層知道。也許他們研發進度的確如此；也可能他們早已研發成功，但恐怕選前宣布被誤認為在為川普助選，可能招致更多批評。無論如何，川普政府如繼續拒絕合作，將影響白登政府明年1月20日就職後無法立刻運作，延遲兩個多月的無數冤魂，將加在川普的賬上。

一周後，又聞莫德納(Moderna)團隊也成功研發另一種疫苗，有效率更達94.5%，而且不用超低溫保存，似乎更看好。不過時間上的巧合及更高的效果，加上為川普「神速行動」成員，令人不能不提高警覺。尤其是一般如流感疫苗 有效度平均只50%左右，為何對付如此頑強的病毒，疫苗的效力反而如此高。

即使問題都解決後，還有一個危險：就是全民接種疫苗頗需時日，前後可能會達一兩年。這樣部分民眾免疫後，當然會放鬆隔離及口罩等措施。他們雖不會罹症，但可能身帶病毒而不自知，如此反而增加活動及與人接觸，可能把病毒傳染給尚未接受疫苗者。所以大家仍應繼續維持相當程度的防禦措施。這是前所未有的情況，醫護界、民眾都不能掉以輕心，隨時維護自己，也為他人及群體著想，切莫給「自由」沖昏了頭腦。