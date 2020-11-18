為民調和選舉說句公道話

2020年總統大選經激烈拉鋸後，總算塵埃落定，白登以306選舉人票的壓倒多數擊敗川普 ，篤定成為美國 第46位總統，過程驚心動魄。

由於今年選舉在疫情泛濫下舉行，許多人通過通訊投票履行公民權利，計票過程出現波動，是因分成郵寄與現場投票，兩部分選票分開算，因此出現大批選票狂追的現象，遊戲規則是否公平見仁見智，但每票都計入是公民的基本權利。

選前全美十多家民調 機構公布調查，白登贏得先機，壓制川普幾個百分點，人們心理都認為白登篤定大勝。但隨著開票進展，川普從3日子夜領先(小州或鄉村人口少，現場投票計票較快)，人們開始懷疑2016年民調失靈歷史又將重演，甚至直言民調行業將壽終正寢。他們忘了民調機構也在不斷改進提高準確率，有那個行業會輕視自己的信用？

只有民主自由世界有民調，直接反映民意，提供執政者參考，試問中國、北韓有民調嗎？所以輕視民調就是輕視民意，或許民調結果不是你喜歡的，但反映大多數意見，這就是民意。

拿這次民調總體來看，基本是準確的。首先，民調白登領先平均8％減去4％的誤差，白登獲306張選舉人票，7900多萬票(或許還會增加)，雖不能說狂勝也可說完勝，民調基本正確。

其次，民調反映民意確實是抓住大多數美國人的心聲，他們受不了一個唯我獨尊、唯利是圖，既無高尚道德，又無體恤民眾情懷，整天顛倒黑白的人再做四年。事實上，120年來最高投票率就反映出今年的民意，你能說民調不準嗎？何況民調機構本身在不斷完善。

當然川粉的感受是另當別論了。不管出於意識形態，或認為川普反共，還有一些人內心深處厭惡黑命貴或對川普不分青紅皂白地反移民拍手叫好的人，他們一口咬定假民調、假新聞，就有點自欺欺人，他們沒有明白川普今天的失敗完全敗在他自己。

支持白登的民眾相當一部分人是因實在討厭川普，筆者就是如此，實在看不慣他盛氣凌人，整天標榜自己，無視百姓疾苦，將疫情搞得如此險惡，視人命如草芥。這種格局的總統將美國民主破壞殆盡，把國民團結造成分裂，讓中共、俄羅斯恥笑美式民主，將美國再皮偉大認成川普再次偉大，讓抽乾華府沼澤變成川普家屬池塘，許多人一哄而上，非要把這個人趕下去！這就是民意力量和民主的偉大！

選舉過去了，必然會有幾家歡樂幾家愁，真如未來總統在選後公開講話說的，停止把對手當成敵人，現在開始大家一起治癒美國。總統就該有這種格局，四年的折騰已經夠了。

雖然川普還妄想負隅頑抗，唐吉訶徳似挑戰偉大的美國體制，雖然部分川粉擺脫不了失望心情，還鼓躁著法律糾纏與散布各種陰謀論，其實他們冷靜想想，美國這種級別的大選，在聯合國102位選舉監察員監督，以及美國體制選舉經驗與法治下，除了零星小錯誤，有沒有可能大規模選舉舞弊？

選舉過程中，佛州、德州均出現過白登領先被川普趕上，在他們眼裡這就合法，而賓州、亞州等川普領先被白登趕上就是不合法？全是陰謀舞弊？天下那有這等霸道的邏輯，不過這也是川普的思維常態，大家被他傳染而已。

不服、不死心再籌6000萬元民脂民膏去告吧，最後只會輸得更難看，不信我們拭目以待。